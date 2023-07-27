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Певец Тишман рассказал, как видят его окружающие

27 июля 2023, 14:01

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Певец и композитор Марк Тишман рассказал, что специально создаёт образ спокойного и тихого человека. Об этом сообщает «Дни.ру».
Артист рассказал, что люди не зря считают его уравновешенным человеком. Он действительно транслирует в мир гармонию. Хотя на деле может быть другим.

«Дни.ру» передаёт один из случаев, который однажды случился с певцом. Однажды, находясь в Лондоне, он опоздал на самолёт до Москвы. Он был очень раздражён, пытался оперативно решить сложившуюся проблему. А на следующий день поклонник написал ему, что узнал артиста в аэропорту и поразился его спокойствием и атмосферой гармонии, которая будто так и витала около него.


Но не все люди видят Тишмана таким. Друзья называют его «сумасшедшим психопатом», но артист не обижается, а, напротив, считает тихих психопатов самыми интересными людьми.

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#артист
#шоу-бизнес
#певец
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Известный телеведущий Рогов рассказал, как напрасно ушёл с СТС
27 июля 2023, 12:00

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Известный стилист Александр Рогов рассказал, как неудачно покинул канал СТС. Об этом сообщает «Утро.ру».
Александр Рогов стал гостем YouTube-шоу Анастасии Ивлеевой «AgentShow. Дачный сезон». Там он рассказал, что много лет работал над проектом на СТС, целью которого было изменить жизнь уставшим от быта героиням. Но сейчас он понял, что ощущает некое стеснение.

Позднее он получил очень выгодное предложение от ТНТ. Канал предлагал высокий гонорар и место ведущего нового шоу. Рогов согласился и ушёл с СТС к его прямому конкуренту.

Однако, сообщает «Утро.ру», на ТНТ ведущий не мог самостоятельно сказать ни слова, все действия были заранее просчитаны и внесены в сценарий. То, от чего ушёл Рогов, теперь показалось ему идеальной работой.

Тогда он решил вернуться на СТС. Это было сложно, рассказывает Рогов, поскольку он боялся, что прежний редактор не пойдёт ему навстречу. Но руководитель вошёл в положение стилиста и позволил ему вновь занять прежнюю должность.

«Вернулся, как побитая собака», – заключил Александр Рогов.

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#шоу
#youtube
#рогов
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Агутину потребовалась срочная медицинская помощь в самолете
26 июля 2023, 14:24

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Российскому певцу Леониду Агутину понадобилась медицинская помощь в самолете из-за плохого самочувствия и боли в горле. Об этом пишет «Утро.Ру».
«Реанимировали меня. Я даже часик поспал под этой капельницей», — приводит слова певца «Утро.Ру».

По словам Агутина, после случившегося он смог отправиться на репетицию. Певец также отметил, что работа его спасает.

Напомним, ранее в Москве госпитализировали актрису Татьяну Васильеву с гипертонией в состоянии средней тяжести. Татьяна Васильева почувствовала себя плохо, когда находилась дома. У артистки кружилась голова после подъёма с кровати, была неустойчивость при ходьбе, а таблетки не помогали. 

Татьяна Васильева попросила невестку вызвать скорую. Причиной плохого самочувствия актриса считает стресс.

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#Леонид Агутин
#певец
#медициснкая помощь
#самолет
#капельница
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Поступок семилетнего сына довел Подольскую до потери сознания
Певица Наталья Подольская рассказала о поступке семилетнего сына, который привел ее в шок
26 июля 2023, 13:53

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5» Наталья Подольская рассказала о поступке своего семилетнего сына, который чуть не довел ее до потери сознания. Об этом пишет «Дни.Ру».
В рамках своего онлайн-шоу «Ваша Наташа» Подольская пожаловалась психологу Виктории Дмитриевой, что ее старший сын Артемий постоянно кривляется. Это вызывает сильное беспокойство у певицы. Она также обеспокоена музыкальным вкусом своего сына.

«И когда я услышала в песне, которую слушал сын, слово «отсоси», я подумала, что я просто теряю сознание. Хотя Тема, действительно, не знает значение этого слова», — цитирует певицу «Дни.Ру».

Подольская не уточнила, в песне какого из музыкальных артистов прозвучало это слово.

Напомним, ранее экс-диджей поп-звезды Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева рассказала о том, что артист готовится к скорой свадьбе. Певец и сам не так давно признался, что больше не одинок, и встретил женщину своей мечты. Однако имя ее Киркоров раскрывать отказался.

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#Наталья Подольская
#сын
#музыка
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Леонтьев планирует вернуться жить в Россию
Народный артист РФ Валерий Леонтьев планирует вернуться в Россию
25 июля 2023, 18:14

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Знакомые знаменитого российского певца Валерия Леонтьева сообщили, что он планирует вернуться жить в Россию на длительный период. Об этом пишет «Утро.Ру».
«Леонтьев не планирует продавать свою квартиру в Москве – она у него единственная и он там живет», — приводит слова информаторов «Утро.ру».

Ранее в сети появилась информация, что Валерий Леонтьев, который переехал в США, выставил на продажу свою квартиру в центре Москвы. Сообщается, что это ложная информация.

Напомним, ранее знаменитая певица Земфира* в прошлом году уехала из России. Певица вышла на связь с поклонниками и прокомментировала переезд. В публикациях можно увидеть, что певица не собирается возвращаться на родину. Каких-то громких высказываний, в отличии от некоторых уехавших коллег, звезда не делала.


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#Лонтьев
#певец
#Россия
#переезд
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Певица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь
25 июля 2023, 13:25

Фото: iStock/Artem Zakharov

Адвокат певицы Елена Сенина заявила, что Анастасия Славенская готова подать в суд на Тимура Хайдарова за испорченную грудь и клевету. Об этом сообщает «Дни.ру».
«Если сейчас Хайдаров не принесет публичные извинения — для нас это первично — мы вынуждены будем принять соответствующие меры», — приводит слова Сениной «Дни.ру».

Отмечается, что мирное урегулирование ситуации было возможно, но пластический хирург Тимур Хайдаров назвал Славу и Любовь Успенскую, которой также не понравился результат пластической операции, «вымогательницами».

Адвокат Сенина поделилась, что процессом примирения руководила жена Тимура Хайдарова, которая является владелицей клиники. Она связывалась с представителем Успенской и Славы, предлагая решить вопрос мирным путем. Сообщается, что договоренности были практически достигнуты до тех пор, пока звездный хирург не нанял адвоката Александра Добровинского.

Напомним, ранее певица Слава в социальных сетях показала шрамы после операции по подтяжке груди. Она рассказала, что осталась недовольна оказанными услугами.

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#пластическая операция
#певица Слава
#Тимур Хайдаров
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Телекритик Горбунов предположил, кто станет новым ведущим «Модного приговора»
24 июля 2023, 16:47

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телекритик Александр Горбунов рассказал в беседе с NEWS.ru, кто займёт место Александра Васильева в шоу «Модный приговор».
По словам собеседника, если Васильев не вернётся в шоу, то его место обязательно должен занять дизайнер-мужчина.

«Не знаю, переманят ли Рогова с СТС вести такое шоу, но такой вариант можно рассмотреть. В разных вариантах он себя попробовал, но вопрос в том, отпустит ли его телеканал. Могут вернуть Андрея Бартенева, в 2017 году он неплохо заменил отсутствовавшего Васильева, почему нет», — предположил Горбунов.

Также собеседник NEWS.ru допустил, что в качестве ведущего может выступить кто-то из бывших редакторов глянцевых журналов, есть вероятность, что вести программу будут несколько человек.

Ранее сообщалось, что съёмки программы «Модный приговор» приостановлены из-за начала СВО. Сообщается, что возобновление выхода шоу начнётся примерно через год с новым составом ведущих во главе с Юлией Барановской.

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#шоу-бизнес
#телепрограмма
#мода
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Лайма Вайкуле соберёт на своём фестивале звёзд-иноагентов
24 июля 2023, 15:07

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Лайма Вайкуле решила возобновить проведение авторского фестиваля в Юрмале, гостями которого станут звёзды-иноагенты. Об этом сообщает издание Дни.ру.
Фестиваль не проводился уже три года, поскольку сначала была пандемия COVID-19, а затем началась СВО. Но сейчас прибалтийская певица Лайма Вайкуле сообщила о его возобновлении, хотя многим кажется, что он неуместен и в настоящее время.

Если раньше участниками шоу были такие звёзды шоу-бизнеса как Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лариса Долина и другие. То сейчас ситуация кардинально изменилась. Не многие российские исполнители заходят выйти на одну сцену с Вайкуле, а на местных исполнителей не пойдут зрители.

Тогда было принято решение собрать на фестивале звёзд-иноагентов, а также тех, кто покинул Россию и негативно отзывался о ней. В этому году в шоу примут участие Вера Брежнева, Андрей Макаревич*, Мария Максакова*, Макс Барских, ALEKSEEV, Верка Сердючка (Андрей Данилко) и другие.

Издание Дни.ру напомнило, что Андрею Данилко запрещён въезд в Россию в течение 50 лет из-за осуждения СВО, Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе в числе первых покинула страну, а Макс Барских неоднократно высказывался против России.

*внесены Минюстом РФ в список иностранных агентов

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#фестиваль
#Юрмала
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Борис Корчевников прокомментировал свой уход из эфира «России 1»
24 июля 2023, 14:22

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Телепередачи с ведущим Борисом Корчевниковым исчезли из сетки вещания канала «Россия 1». Об этом сообщает издание «Утро.ру».
Поклонники актёра и телеведущего Бориса Корчевникова обеспокоены его исчезновением с экранов телевизоров. Зрители заметили, что в последних выпусках передачи «Жизнь и судьба» ведущий еле справлялся со своей работой из-за болезни. Он всегда носил слуховой аппарат, а слова гостя транслировались на его планшете.

Корчевников прокомментировал свой уход. Его слова приводит «Утро.ру».

«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку», – успокоил телеведущий своих поклонников.

Его слова дают понять, что состояние здоровья Бориса действительно ухудшалось, поэтому он и сделал перерыв в своей карьере для лечения. Теперь зрителям остаётся только надеяться на скорейшее выздоровление ведущего и его возвращение на телеэкраны.

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#телеведущий
#заболевание
#Россия 1
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Джонни Деппа обнаружили без сознания в Будапеште
Blikk: Джонни Деппа госпитализировали перед концертом в Будапеште
24 июля 2023, 08:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Американская звезда кино Джонни Депп потерял сознание в номере отеля в Будапеште, сообщает венгерское издание Blikk.
Депп находился в Венгрии со своей музыкальной группой «Hollywood Vampires». Когда он не явился на саундчек – никто ничего не заподозрил, поскольку Депп делал это не впервые. Команда продолжила устанавливать сцену и проверять звук.  

Однако, позже стало известно, что актера нашли без сознания в номере отеля. На камерах видеонаблюдения разглядели, как Депп возвращается спать в нетрезвом состоянии.  

Конкретных причин случившегося менеджмент звезды не раскрывает, однако, известно, что сейчас музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии.  

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#Депп
#Будапешт
#Hollywood Vampires
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