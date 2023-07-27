Певец Тишман рассказал, как видят его окружающие

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Певец и композитор Марк Тишман рассказал, что специально создаёт образ спокойного и тихого человека. Об этом сообщает «Дни.ру».
Артист рассказал, что люди не зря считают его уравновешенным человеком. Он действительно транслирует в мир гармонию. Хотя на деле может быть другим.
«Дни.ру» передаёт один из случаев, который однажды случился с певцом. Однажды, находясь в Лондоне, он опоздал на самолёт до Москвы. Он был очень раздражён, пытался оперативно решить сложившуюся проблему. А на следующий день поклонник написал ему, что узнал артиста в аэропорту и поразился его спокойствием и атмосферой гармонии, которая будто так и витала около него.
Но не все люди видят Тишмана таким. Друзья называют его «сумасшедшим психопатом», но артист не обижается, а, напротив, считает тихих психопатов самыми интересными людьми.
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«Дни.ру» передаёт один из случаев, который однажды случился с певцом. Однажды, находясь в Лондоне, он опоздал на самолёт до Москвы. Он был очень раздражён, пытался оперативно решить сложившуюся проблему. А на следующий день поклонник написал ему, что узнал артиста в аэропорту и поразился его спокойствием и атмосферой гармонии, которая будто так и витала около него.
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Анастасия Чинкова