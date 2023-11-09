Певец Влад Соколовский тайно женился на матери своего сына

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Влад Соколовский и Ангелина Суркова начали встречаться в 2019 году.
«СтарХит» пишет, что в 2022 году у пары родился сын Дэвид. Молодые родители в тайне от всех расписались, но с торжеством пока не торопятся. В беседе с Яной Чуриковой Влад Соколовский признался, что торжество обязательно состоится.
Отпраздновать регистрацию пара не может из-за плотного графика артиста. Сейчас Соколовский занят на съёмках адаптации турецкого телехита «Постучись в мою дверь». Он играет друга главного героя.
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«Когда ребенок появился на свет, мы тут же пошли и тайно расписались. Просто зашли в МФЦ. А через полгода я вернулся с проекта «Звезды в Африке» и прямо на следующий день сделал Лине официальное предложение», — рассказывает Соколовский.
«У меня 70 смен, и я не хочу праздновать свадьбу с косыми глазами в какой-нибудь уик-энд. Мы хотим выделить на это определенное время. Сначала отправиться с близкими друзьями в горы, потом более узким кругом полететь в Азию и провести там месяц. Уже определили, что это будет апрель»,-делится планами артист.Для Влада Соколовского это второй брак. Ранее он был женат на певице Рите Дакоте. В семье родилась дочь Мия.
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Мария Фирсова