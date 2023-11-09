Певец Влад Соколовский тайно женился на матери своего сына

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию 3 ноября. Визит артистки был краткосрочным и уже через два дня примадонна вновь покинула страну. Вокруг визита примадонны ходило множество слухов. Кто-то связывал ее приезд с разногласиями в семье, другие предполагали, что 74-летняя певица вернулась, чтобы составить завещание. Редакция «Радио 1» расскажет, зачем на самом деле Пугачева наведывалась в Россию, и с какой целью она посетила известную студию звукозаписи в Твери.