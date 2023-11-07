Певец Xolidayboy упал в обморок во время концерта в Ставрополе

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Певцу Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) стало плохо прямо на сцене во время концерта в Ставрополе. Он потерял сознание и был экстренно госпитализирован.
Во время выступления на площадке «Абрикос-арены» известному певцу и тиктокеру пришлось вызывать скорую помощь, на которой он был доставлен в неврологическое отделение медицинского учреждения. Врачи диагностировали у Минаева острое расстройство вегетативной нервной системы, передает телеграм-канал Baza. По словам певца, наркотики он никогда не употреблял. Медики оценивают состояние Минаева как средней тяжести, но указывают на признаки депрессии в его поведении.
Не исключено, что депрессия музыканта связана с повесткой, которую ему вручили в аэропорту Минеральных Вод как раз в день концерта. Ранее общественница Екатерина Мизулина подала на Минаева заявление в полицию и призвала организаторов отменить выступление певца из-за того, что в одном из опубликованных видео он называет себя украинцем (артист родился в Севастополе). В ответ продюсер Минаева сообщила, что они сами намерены написать заявление на Мизулину из-за того, что она организует травлю знаменитостей «ради личного хайпа».
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Не исключено, что депрессия музыканта связана с повесткой, которую ему вручили в аэропорту Минеральных Вод как раз в день концерта. Ранее общественница Екатерина Мизулина подала на Минаева заявление в полицию и призвала организаторов отменить выступление певца из-за того, что в одном из опубликованных видео он называет себя украинцем (артист родился в Севастополе). В ответ продюсер Минаева сообщила, что они сами намерены написать заявление на Мизулину из-за того, что она организует травлю знаменитостей «ради личного хайпа».
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В аэропорту Минеральных вод певцу Xolidayboy вручили повестку в военкомат
Александр Бойцов