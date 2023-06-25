Певица Лобода набросилась на зрительницу концерта в Харькове

Певица Лобода набросилась на женщину с плакатом «Харьков без Лободы»





По мнению исполнительницы, женщине заплатили за одиночный пикет.









«Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Кто тебе дал денег?» — спросила певица, подойдя к зрительнице и начав её обнимать.





Женщина в ответ ничего не сказала и продолжила стоять. Тогда Лобода ей что-то шепнула на ухо и пошла дальше.





Ранее сообщалось, что на украинского певца Макса Барских написали заявление в полицию за исполнение песни на русском языке.

Артист спел песню «Берега» на русском языке на концерте в Кременчуге. После встречи музыканта со зрителями один из украинцев написал заявление в полицию и призвал правоохранительные органы провести проверку в отношении Барских.

Во время уличного концерта в украинском Харькове певица Светлана Лобода напросилась на зрительницу с плакатом «Харьков без Лободы». Об инциденте пишут местные издания.