Певица МакSим призналась в алкоголизме

Директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что те из его коллег, кто заняла выжидательную позицию и отмалчивается по поводу ситуации на Украине, имеет двойное гражданство и нечасто проводят свободное время в России.