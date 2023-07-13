Певица МакSим призналась в алкоголизме

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МакSим (Марина Абросимова) рассказала, что после тяжёлого ковида слишком рано вышла сцену. Она думала, что алкоголь придаст сил и поможет отрабатывать концерты «как машина».
Певица признала свою зависимость и легла в больницу на лечение.
Разговоры о странном состоянии певицы начались в марте, когда певица сорвала концерт на «Розе Хутор». Артистка еле стояла на ногах, не могла попасть в ноты, а потом бросила микрофон и ушла без объяснений, пишет Mash.
После сорванного концерта артистка рассказала, что причиной инцидента стало её плохое самочувствие. У певицы поднялось давление, закружилась голова и пропал голос.
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Разговоры о странном состоянии певицы начались в марте, когда певица сорвала концерт на «Розе Хутор». Артистка еле стояла на ногах, не могла попасть в ноты, а потом бросила микрофон и ушла без объяснений, пишет Mash.
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Мария Фирсова