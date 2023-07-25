Певица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь

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Адвокат певицы Елена Сенина заявила, что Анастасия Славенская готова подать в суд на Тимура Хайдарова за испорченную грудь и клевету. Об этом сообщает «Дни.ру».
«Если сейчас Хайдаров не принесет публичные извинения — для нас это первично — мы вынуждены будем принять соответствующие меры», — приводит слова Сениной «Дни.ру».
Отмечается, что мирное урегулирование ситуации было возможно, но пластический хирург Тимур Хайдаров назвал Славу и Любовь Успенскую, которой также не понравился результат пластической операции, «вымогательницами».
Напомним, ранее певица Слава в социальных сетях показала шрамы после операции по подтяжке груди. Она рассказала, что осталась недовольна оказанными услугами.
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