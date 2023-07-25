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Певица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь

25 июля 2023, 13:25

Фото: iStock/Artem Zakharov

Адвокат певицы Елена Сенина заявила, что Анастасия Славенская готова подать в суд на Тимура Хайдарова за испорченную грудь и клевету. Об этом сообщает «Дни.ру».
«Если сейчас Хайдаров не принесет публичные извинения — для нас это первично — мы вынуждены будем принять соответствующие меры», — приводит слова Сениной «Дни.ру».

Отмечается, что мирное урегулирование ситуации было возможно, но пластический хирург Тимур Хайдаров назвал Славу и Любовь Успенскую, которой также не понравился результат пластической операции, «вымогательницами».


Адвокат Сенина поделилась, что процессом примирения руководила жена Тимура Хайдарова, которая является владелицей клиники. Она связывалась с представителем Успенской и Славы, предлагая решить вопрос мирным путем. Сообщается, что договоренности были практически достигнуты до тех пор, пока звездный хирург не нанял адвоката Александра Добровинского.

Напомним, ранее певица Слава в социальных сетях показала шрамы после операции по подтяжке груди. Она рассказала, что осталась недовольна оказанными услугами.

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#пластическая операция
#певица Слава
#Тимур Хайдаров
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Телекритик Горбунов предположил, кто станет новым ведущим «Модного приговора»
24 июля 2023, 16:47

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телекритик Александр Горбунов рассказал в беседе с NEWS.ru, кто займёт место Александра Васильева в шоу «Модный приговор».
По словам собеседника, если Васильев не вернётся в шоу, то его место обязательно должен занять дизайнер-мужчина.

«Не знаю, переманят ли Рогова с СТС вести такое шоу, но такой вариант можно рассмотреть. В разных вариантах он себя попробовал, но вопрос в том, отпустит ли его телеканал. Могут вернуть Андрея Бартенева, в 2017 году он неплохо заменил отсутствовавшего Васильева, почему нет», — предположил Горбунов.

Также собеседник NEWS.ru допустил, что в качестве ведущего может выступить кто-то из бывших редакторов глянцевых журналов, есть вероятность, что вести программу будут несколько человек.

Ранее сообщалось, что съёмки программы «Модный приговор» приостановлены из-за начала СВО. Сообщается, что возобновление выхода шоу начнётся примерно через год с новым составом ведущих во главе с Юлией Барановской.

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#шоу-бизнес
#телепрограмма
#мода
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Лайма Вайкуле соберёт на своём фестивале звёзд-иноагентов
24 июля 2023, 15:07

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Лайма Вайкуле решила возобновить проведение авторского фестиваля в Юрмале, гостями которого станут звёзды-иноагенты. Об этом сообщает издание Дни.ру.
Фестиваль не проводился уже три года, поскольку сначала была пандемия COVID-19, а затем началась СВО. Но сейчас прибалтийская певица Лайма Вайкуле сообщила о его возобновлении, хотя многим кажется, что он неуместен и в настоящее время.

Если раньше участниками шоу были такие звёзды шоу-бизнеса как Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лариса Долина и другие. То сейчас ситуация кардинально изменилась. Не многие российские исполнители заходят выйти на одну сцену с Вайкуле, а на местных исполнителей не пойдут зрители.

Тогда было принято решение собрать на фестивале звёзд-иноагентов, а также тех, кто покинул Россию и негативно отзывался о ней. В этому году в шоу примут участие Вера Брежнева, Андрей Макаревич*, Мария Максакова*, Макс Барских, ALEKSEEV, Верка Сердючка (Андрей Данилко) и другие.

Издание Дни.ру напомнило, что Андрею Данилко запрещён въезд в Россию в течение 50 лет из-за осуждения СВО, Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе в числе первых покинула страну, а Макс Барских неоднократно высказывался против России.

*внесены Минюстом РФ в список иностранных агентов

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#фестиваль
#Юрмала
#иноагенты
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Борис Корчевников прокомментировал свой уход из эфира «России 1»
24 июля 2023, 14:22

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Телепередачи с ведущим Борисом Корчевниковым исчезли из сетки вещания канала «Россия 1». Об этом сообщает издание «Утро.ру».
Поклонники актёра и телеведущего Бориса Корчевникова обеспокоены его исчезновением с экранов телевизоров. Зрители заметили, что в последних выпусках передачи «Жизнь и судьба» ведущий еле справлялся со своей работой из-за болезни. Он всегда носил слуховой аппарат, а слова гостя транслировались на его планшете.

Корчевников прокомментировал свой уход. Его слова приводит «Утро.ру».

«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку», – успокоил телеведущий своих поклонников.

Его слова дают понять, что состояние здоровья Бориса действительно ухудшалось, поэтому он и сделал перерыв в своей карьере для лечения. Теперь зрителям остаётся только надеяться на скорейшее выздоровление ведущего и его возвращение на телеэкраны.

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#телеведущий
#заболевание
#Россия 1
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Джонни Деппа обнаружили без сознания в Будапеште
Blikk: Джонни Деппа госпитализировали перед концертом в Будапеште
24 июля 2023, 08:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Американская звезда кино Джонни Депп потерял сознание в номере отеля в Будапеште, сообщает венгерское издание Blikk.
Депп находился в Венгрии со своей музыкальной группой «Hollywood Vampires». Когда он не явился на саундчек – никто ничего не заподозрил, поскольку Депп делал это не впервые. Команда продолжила устанавливать сцену и проверять звук.  

Однако, позже стало известно, что актера нашли без сознания в номере отеля. На камерах видеонаблюдения разглядели, как Депп возвращается спать в нетрезвом состоянии.  

Конкретных причин случившегося менеджмент звезды не раскрывает, однако, известно, что сейчас музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии.  

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#Депп
#Будапешт
#Hollywood Vampires
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Известная телеведущая Судец обратилась к Урганту после слухов о его возвращении на телевидение
21 июля 2023, 21:35

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Заслуженная артистка России, телеведущая Татьяна Судец придерживается строгой позиции относительно возможного возвращения шоу «Вечернего Урганта» вместе с ее ведущим Иваном Ургантом в эфир Первого канала. Об этом пишет «Утро.ру».
Судец считает, что Иван Ургант запятнал себя несмываемым пятном позора, так как уехал из России во время спецоперации, а затем начал ее критиковать в соцсетях.

Телеведущая отметила, что шоу «Вечерний Ургант» было «на уровне», однако ее бессменный ведущий присоединился к «стае крыс, побежавших с корабля».

Судец подчеркнула, что Ургант и другие звезды шоу-бизнеса банально пытаются спасти все свои материальные блага.

«Опять же, деньги. А вы думаете, что бесплатно стали такими вот яростными «пацифистами»», — цитирует телеведущую «Утро.ру».

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#"Вечерний Ургант"
#Татьяна Судец
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Актриса Кристина Асмус подверглась домашнему насилию
Актриса Асмус рассказала о том, как в студенческие годы подверглась домашнему насилию со стороны партнера
21 июля 2023, 15:43

Фото: iStock/demaerre

Популярная российская актриса и кино, телеведущая Кристина Асмус рассказала о том, как подверглась домашнему насилию в студенчестве. Об этом сообщает «Дни.Ру».
Отмечается, что имя партнера, который подверг актрису насилию, Асмус называть не стала. 

«Я не выздоровела», — цитирует Асмус «Дни.Ру».

Актриса отметила, что до сих пор психологически не отошла от переживаний. Она дополнила, что в студенческие годы ей было страшно кому-то рассказать о жизни с «жестоким маньяком-абьюзером».

Напомним, ранее бывшая жена Веллитона заявила, что футболист применял к ней насилие на протяжении шести лет. Карвальо рассказала, что футболист избивал ее целых шесть лет, началось все еще до того, как они расписались. Она подала в суд на звезду футбола.

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#актриса
#Кристина Асмус
#домашнее насилие
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Известная телеведущая Судец расплакалась за кулисами шоу Малахова
21 июля 2023, 15:09

Фото: iStock/simpson

Советская телеведущая Татьяна Судец поблагодарила своего коллегу Андрею Малахову за приглашение в эфир телешоу «Песни от всей души» участников и героев спецоперации на Украине. Об этом сообщает NEWS.ru.
Судец отметила, что такие программы — правильное решение, а также  призвала показывать на телевидении больше достойных людей.

Телеведущая также рассказала о том, что встретилась в гримерной с одним из военнослужащих.

«Он меня обнял и заплакал, представляете? Взрослый мужик. У меня слезы потекли тоже», — приводит слова Судец NEWS.ru.

Напомним, ранее ведущая телешоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская вызвала возмущение у аудитории своим обращением к детскому парикмахеру Тимуру. Её негодование было вызвано названием его салона красоты — «Детская пыточная». После эфира зрители высказались в защиту героя передачи, осудив Барановскую за её резкий стиль общения и утверждая, что он не сделал ничего плохого.

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#шоу
#СВО
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Роза Сябитова рассказала о возвращении в шоу «Давай поженимся!»
20 июля 2023, 20:56

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущая Роза Сябитова заявила в беседе с NEWS.ru о возвращении в качестве ведущей в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.
Сябитова сообщила, что телезрители увидят её вместе с бессменной ведущей Ларисой Гузеевой в новом сезоне программы. Последняя, в свою очередь, сказала о том, что целью программы, по–прежнему остаётся создание семьи и здоровых отношений.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил о возвращении на экраны программы «Давай поженимся!» Съёмки начнутся в середине лета, а первые выпуски выйдут уже в конце августа.

NEWS.ru напоминает, что программа выходила с 2008 по 2022 годы и была временно закрыта из-за начала специальной военной операции на Украине.

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Ляйсан Утяшева и Павел Воля покорили вулкан
20 июля 2023, 20:21

Фото: iStock/Anastasia Merzlikina

Заслуженный мастер спорт России по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля улетели на Камчатку. Об этом сообщает издание «Дни.ру»
Супруги улетели за тысячи километров от дома, поскольку их замучила жажда приключений, им захотелось испытать новые яркие эмоции. Их ожидания воплотились в реальность, когда знаменитости покорили спящий вулкан Горелый. Утяшева посоветовала всем своим поклонникам повторить их путь, потому что он подарит бурю непередаваемых эмоций, сообщает портал "Дни.ру"

Ранее сообщалось, что поп-звезда Филипп Киркоров готовится к скорой свадьбе. Имя избранницы артист не назвал, но в его окружении заметили, насколько король российской эстрады счастлив.

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