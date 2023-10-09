Певица Глюкоза с детьми вернулась в Москву из Израиля

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С субботы Глюкоза и её семья находились в Израиле под обстрелами.
Mash пишет, что несколько часов назад дочь Натальи Ионовой выложила пост из самолёта, где сообщила, что они уже вернулись в Россию.
певица вместе с детьми приехала в Тель-Авив на концерт Бруно Марса. Как только она с семьей добралась до отеля, началась воздушная тревога и всех постояльцев согнали в бомбоубежище. Они следовали указаниям, которые им давали в администрации гостиницы.
Покинуть Израиль и вернуться в Москву Наталья Ионова и ее семья сразу не смогли. Хотя аэропорт и работал, но авиакомпании вправе были вправе отменять воздушные перелеты, что большинство и сделало, опасаясь за безопасность пассажиров и пилотов.
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певица вместе с детьми приехала в Тель-Авив на концерт Бруно Марса. Как только она с семьей добралась до отеля, началась воздушная тревога и всех постояльцев согнали в бомбоубежище. Они следовали указаниям, которые им давали в администрации гостиницы.
Покинуть Израиль и вернуться в Москву Наталья Ионова и ее семья сразу не смогли. Хотя аэропорт и работал, но авиакомпании вправе были вправе отменять воздушные перелеты, что большинство и сделало, опасаясь за безопасность пассажиров и пилотов.
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Мария Фирсова