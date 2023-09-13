Певица Катя Семенова назвала Галкина* продуктом либерального воспитания

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Певица Катя Семенова заявила, что юморист Максим Галкин* и актер Артур Смольянинов** критикуют Россию по причине своего либерального воспитания. Об этом пишет «АиФ».
«По-моему, ничего проще нет, как уехать в другую страну, облить грязью собственную Родину, где ты родился, и почему-то потом, когда здесь все поменялось, приехать героем. Я не понимаю до сих пор, почему я от себя из Измайлово еду до Таганки по улице Солженицына», — цитирует издание слова собеседницы.
По мнению Семеновой, Смольянинов и Галкин являются «выкормышами» тех времен, когда в моде было ругать СССР, РФ и все с ними связанное. Тогда все американское воспринималось как самое лучшее, а покинувшие страну эмигранты считались героями.
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*Является иностранным агентом
**Является иностранным агентом
Диана Аванесян