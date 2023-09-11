Певица Лада Дэнс впервые появилась на телеэкране после страшной аварии

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Звезда 90-х Лада Дэнс впервые появилась на ТВ после страшной аварии в Подмосковье, в эфире телепередачи «Малахов».
5 августа певица попала в ДТП в районе Подольска на трассе М-2 «Крым». Её увезли на скорой помощи с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника.
Дэнс заявила, что виновен в аварии водитель, который в тот роковой день вез ее, а также Марию Абрамову и Елену Романову.
Гости в студии отметили, что Дэнс выглядит замечательно, несмотря на то, что после ДТП прошло не так много времени.
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Дэнс заявила, что виновен в аварии водитель, который в тот роковой день вез ее, а также Марию Абрамову и Елену Романову.
«Я не знаю, что этот человек должен сделать, чтобы они его простили», - рассказала певица о водителе.
Гости в студии отметили, что Дэнс выглядит замечательно, несмотря на то, что после ДТП прошло не так много времени.
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Евгения Парфентьева