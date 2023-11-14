Певица Лолита сожалеет, что мало изменяла в браке

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Лолита рассказала, что недостаточно изменяла в браке.
Артистка призналась в этом в YouTube-шоу «Без воды».
По словам певицы, она полгода живёт одна. Рядом с собой она хочет видеть мужчину равного ей по финансовому и интеллектуальному положению. Лолита признаётся, что в прошлом могла сильно снижать свои требования к мужчине и встречаться с глупым человеком, боясь одиночества.
У Лолиты есть 25-летняя дочь Ева. Она окончила филологический факультет в Варшавском университете, но работу пока не нашла. По словам Лолиты, Еве трудно устроиться по профильному образованию в Болгарии, но от дочери она этого и не требует.
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«Изменяла я мало, к сожалению. Я очень боялась, а не потому что не хотела. Мне казалось, что это так неприлично и ужасно! А когда я изменила, то еще пришла и рассказала. Надо было видеть выражение лица моего партнера. Он-то это делал с завидным постоянством. Потом я поняла, что в принципе он и не против был бы», —говорит Лолита.
У Лолиты есть 25-летняя дочь Ева. Она окончила филологический факультет в Варшавском университете, но работу пока не нашла. По словам Лолиты, Еве трудно устроиться по профильному образованию в Болгарии, но от дочери она этого и не требует.
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Мария Фирсова