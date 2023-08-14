Певица МакSим завершила курс лечения от алкогольной зависимости

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Певица МакSим вышла из рехаба, где лечилась от алкогольной зависимости.
«СтарХит» пишет, что артистка сравнивает практику злоупотребления алкоголем с иллюзией — человек пьёт, когда наваливаются проблемы, чтобы забыть о них до завтра.
МакSим отметила, что вместе с ней в рехабе лечились другие знаменитости, «которых знают все». По её словам, она видела и тех известных людей, которые уже лишились всего.
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«Даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять всё», — рассказала МакSим.
«Дай бог, как-то выкарабкаются. Но им определенно во много раз сложнее, чем мне», — заявила МакSим.13 июля МакSим призналась в алкоголизме. Певица рассказала, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастроли и пыталась поддерживать себя алкоголем. Разговоры о странном состоянии певицы начались в марте, когда певица сорвала концерт на «Розе Хутор». Артистка еле стояла на ногах, не могла попасть в ноты, а потом бросила микрофон и ушла без объяснений.
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Мария Фирсова