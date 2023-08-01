Певица Монеточка* получила очередной штраф за отсутствие маркировки иноагента

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1 августа Басманный суд российской столицы вновь оштрафовал певицу Монеточку* на 30 тыс. рублей за то, что она в очередной раз нарушила правила обозначения деятельности иностранного агента. Об этом передает ТАСС.
«Суд признал Гырдымову Е. А. (Монеточку* – ред.) виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей», - рассказали в суде.
Таким образом, штраф певица получила из-за отсутствия маркировки иноагента в опубликованных постах певицы в её соцсетях.
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Элина Позднякова