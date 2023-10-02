Певица Ольга Серябкина раскрыла, кто крестная мама её сына

Фото: istock/Diego Cerro Jimenez
Артистка Ольга Серябкина крестила сына Луку. В ноябре мальчику исполнится 2 года.
Крёстной мамой малыша стала певица Кети Топурия. Экс-солистка SEREBRO опубликовала кадры из храма, пишет Стархит.
Таинство проводили в Храме Христа Спасителя. 38-летняя Ольга Серябкина опубликовала фотографию, на которой нежно держит сына. Рядом стоит певица Кети Топурия.
Известно, что в мае 29-летняя Анастасия Костенко сделала операцию по увеличению груди в одной из клиник Дубая. Пока семья не сообщила примерную дату родов и пол будущего малыша.
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Таинство проводили в Храме Христа Спасителя. 38-летняя Ольга Серябкина опубликовала фотографию, на которой нежно держит сына. Рядом стоит певица Кети Топурия.
«Светлый день нашего Луки», — подписала Ольга Серябкина фото.Ранее сообщалось, что футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка. Почти 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок — сын Алексей. У футболиста есть дочь от первого брака.
Известно, что в мае 29-летняя Анастасия Костенко сделала операцию по увеличению груди в одной из клиник Дубая. Пока семья не сообщила примерную дату родов и пол будущего малыша.
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