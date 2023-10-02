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Певица Ольга Серябкина раскрыла, кто крестная мама её сына

02 октября 2023, 19:28
Фото: istock/Diego Cerro Jimenez

Фото: istock/Diego Cerro Jimenez

Артистка Ольга Серябкина крестила сына Луку. В ноябре мальчику исполнится 2 года.
Крёстной мамой малыша стала певица Кети Топурия. Экс-солистка SEREBRO опубликовала кадры из храма, пишет Стархит.

Таинство проводили в Храме Христа Спасителя. 38-летняя Ольга Серябкина опубликовала фотографию, на которой нежно держит сына. Рядом стоит певица Кети Топурия.

«Светлый день нашего Луки», — подписала Ольга Серябкина фото.
Ранее сообщалось, что футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка. Почти 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок — сын Алексей. У футболиста есть дочь от первого брака.

Известно, что в мае 29-летняя Анастасия Костенко сделала операцию по увеличению груди в одной из клиник Дубая. Пока семья не сообщила примерную дату родов и пол будущего малыша.

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#дети
#шоу-бизнес
#родители
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Участник группы «Иванушки International» рассказал о своих доходах
Музыкант Туриченко: имею возможность зарабатывать и вкладывать в свой проект
02 октября 2023, 18:59

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Участник группы «Иванушки International» и шоу «Маска» на НТВ 40-летний Кирилл Туриченко рассказал в беседе с «Утро.Ру», что в шоу-бизнесе важно не потерять себя, так как от известности легко сойти с ума.
Туриченко поделился, что переболел звездной болезнью в 2003 году, когда он выступал в группе Smash! на бэк-вокале. По словам музыканта, он не устает от постоянного внимания публики. Он добавил, что ему это нравится, ведь Туриченко коммуникабельный человек.

Артист добавил, что востребованность также увеличивает его доходы. 

«Я уже богат. У меня есть и дача, и квартира, и несколько машин. Просто сегодня имею возможность зарабатывать и вкладывать в свой сольный проект – покупать песни, записывать их, ведь спонсоров у меня нет», — цитирует музыканта «Утро.Ру».

Туриченко также упомянул про то, что четыре года он владеет сетью магазинов.

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#дача
#квартира
#проект
#режиссёр
#человек
#доходы
#артист
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Цукерберг опубликовал фото, где видны следы побоев на лице
02 октября 2023, 17:47

Фото: istockphoto/Nastco

Владелец признанной в РФ экстремистской корпорации Meta Марк Цукерберг опубликовал фото, на котором видны синяки и следы побоев на лице.
«Спарринг пошел немного не по плану. Возможно, надо будет обновить мою аватарку», - подписал Цукерберг фотографию в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta).
На фото у Марка Цукерберга заметны синяки под глазами и ссадина на переносице. Неизвестно, с кем проходил спарринг.
 
Цукерберг занимается единоборствами. Летом нынешнего года владелец Twitter Илон Маск вызвал Цукерберга на поединок, который так и не состоялся.

Сообщалось, что мэр города Помпеи под Неаполем Кармине Ло Сапио предложил древнеримский амфитеатр для поединка между предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Помпеи — лучшее место для проведения мирового состязания между миллиардерами», — заявил мэр Кармине Ло Сапио.
Мэр также отметил, что проведение боя позволит выручить порядка 200 миллионов евро, которые будут направлены нескольким педиатрическим больницам.

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#спорт
#новости
#мир
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Россияне назвали SHAMAN лучшим российским певцом
ВЦИОМ: Треть россиян назвала SHAMAN лучшим российским певцом года
02 октября 2023, 13:52

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Треть россиян посчитала исполнителя SHAMAN лучшим певцом года на российской эстраде, об этом сообщает ВЦИОМ.
ВЦИОМ провел свой опрос в сотрудничестве с премией «Народная марка».

SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) набрал 33 процента голосов. На второе место россияне поставили Олега Газманов (11 процентов), а на третье, с небольшим отрывом - Николая Баскова (10 процентов).

Лучшей российской певицей жители России сочли Полину Гагарину (19 процентов голосов). Второе место по голосам слушателей заняла Лариса Долина (11 процентов), а третье - Anna Asti (6 процентов). 

Ранее в Липецке открыли памятник князю Александру Невскому со строками из песни SHAMAN. «Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца», - увековечили строки певца на памятнике святого.

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Актриса Валерия Ланская отменила свадьбу с балетмейстером Эдгаром Голосным

Певица Валерия рассказала о возможных причинах развода с Пригожиным

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#опрос
#вциом
#герои
#россияне
#певец
#певица
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«Так получилось»: Валерия Ланская отменила свадьбу с молодым танцором
Актриса Валерия Ланская отменила свадьбу с балетмейстером Эдгаром Голосным
02 октября 2023, 12:49

Фото: istock / grinvalds

Балетмейстер Эдгар Голосной рассказала телеканалу НТВ о том, что свадьбы с актрисой Валерией Ланской не будет. Пара должна была пожениться в августе или сентябре, но сейчас стало известно об их расставании.

«Да, свадьбы не будет. Так получилось», — отметил Голосной.
В 2022 году Валерия Ланская сообщила, что встречается с коллегой Эдгаром Голосным, с которым они познакомились 9 лет назад. По словам актрисы, симпатия между ними всегда была, но они стали близки только после ее развода. В мае 2023 года артистка стала невестой.

Новости об отмене свадьбы удивили близких, ведь актриса примеряла платье, изучала меню ресторанов и приглашал родственников и друзей. По словам Валерии, пара совместно приняла решение о расставании и ради общего ребенка им удалось сохранить дружеские отношения.

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#актриса
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#новости
#артист
#шоу-бизнес
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Актриса Екатерина Варнава сменила имидж
02 октября 2023, 10:42

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Комедийная актриса Екатерина Варнава опубликовала фото с новым имиджем в социальных сетях. Девушка сменила прическу, сказав что таким образом «отрезала свое прошлое». Об этом сообщает издание Super.ru.

Ранее артистка публиковала кадры со сменой имиджа для участия в новом проекте, но сейчас она решила измениться по настоящему. Варнава любит экспериментировать с образами, например, летом она отрезала челку. Сейчас же Екатерина отрезала длинные волосы, сделав каре, и окрасила их в каштановый цвет. 

Экс-участница шоу Comedy Woman рассказала, что последний раз она ходила с такими короткими волосами в детстве и сейчас ей непривычна новая прическа. Она также поделилась, что энтузиазма для ежедневной укладки каре хватит только на 3-4 дня.

Поклонники и друзья восхитились новым образом Екатерины и сказали, что ей очень идет. 

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#фото
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#шоу
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#продюсер
#девушка
#волосы
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Певица Валерия рассказала о возможных причинах развода с Пригожиным
Певица Валерия заявила, что разведется с Пригожиным в случае измены
02 октября 2023, 10:24

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская эстрадная певица Валерия в программе «Однажды» на НТВ заявила, что не простит измену мужа, продюсера Иосифа Пригожина.

55-летняя артистка рассказала, что не будет терпеть предательств и сразу уйдет от супруга. Валерия заявила, что в их супружеской жизни нет ревности, так как пара всегда находится рядом, а Иосиф никогда не дает повода для сомнений. 

«Если он мне завтра изменит, то точно нет. За этим кроется обман. Измена — предать твое доверие, веру в тебя. Но нам даже поревновать-то не приходится, поскольку мы всегда рядом. Знаем каждый шаг друг друга», — поделилась артистка.
После долгих лет брака продюсер все еще говорит о певице с восхищением, он рассказывал что, влюбился в Валерию с первого взгляда.

Кроме того, Валерия считает секретом их долгого брака общие интересы и чувство юмора.

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#певица
#продюсер
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Режиссер Дружинина толкнула актрису Анастасию Макееву на красной дорожке
02 октября 2023, 09:12

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Народная артистка РФ Светлана Дружинина оттолкнула актрису Анастасию Макееву на красной дорожке в честь премьеры нового фильма «Гардемарины 1787. Мир». Информацию сообщает «Комсомольская Правда».
87-летняя Дружинина посетила мероприятие вместе с супругом, кинооператором Анатолием Мукасеем. Артистка работает с ним в паре. На премьере в Москве собрались все, кто принимал участие в создании картины. 

Во время приветствия на красной дорожке к Дружининой подошла актриса Анастасия Макеева, желая обняться с ней. На что Дружинина осторожно оттолкнула артистку и продолжила позировать. Макеева восторженно говорила об умениях режиссера, отмечая, что многому научилась во время работы с ней и судя по всему, хотела еще раз сказать об этом.  

Ранее сообщалось, что ранее неизвестные работы модельера Вячеслава Зайцева продаются на аукционе за небольшую сумму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#картины
#актриса
#мир
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Продюсер Рудченко раскрыл секреты госконтрактов артистов
Продюсер Рудченко: данные о суммах госконтрактов артистов часто преувеличены
30 сентября 2023, 20:16

Фото: iStock/Anuat Morales

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с «Царьградом» рассказал о секретах госконтрактов российских звёзд.
Он заявил, что обнародованные суммы контрактов часто сильно преувеличены. Такое наблюдалось при раскрытии госконтрактов актрисы Чулпан Хаматовой и певицы Аллы Пугачёвой. Это связано с тем, что артист получает лишь часть от этой суммы. Остальное идёт подрядчику, через которого делаются заказы. Таким образом, сообщает собеседник «Царьграда», из указанной суммы порой можно вычесть до 40%, чтобы узнать количество средств, реально полученных артистом.

Кроме того, за разные мероприятия артисты получают разное количество гонораров. И порой, они могут быть слишком заниженными. Такая ситуация произошла с музыкантом Андреем Макаревичем*, который за последний концерт получил намного меньшую сумму, чем обычно. Это может происходить по разным причинам. Например, это могут быть какое-то ранее выстроенное сотрудничество, за которое артист уже получал гонорар. Таким образом, озвученные данные о суммах госконтрактов вновь не совпадают с реальными.

*признан Минюстом РФ иноагентом

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#шоу-бизнес
#контракт
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#концерт
#мероприятия
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Daily Beast: Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах
30 сентября 2023, 03:40

Фото: iStock/Professor25

Американского актёра, двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам, сообщает газета Daily Beast.
По сведениям издания, в 2016 году звезда Голливуда несколько раз домогался до массажиста и предлагал ему деньги за сексуальные услуги. При этом тот заявил, что не мог отменить сеанс, потому что Спейси каждый раз осуществлял запись на сеанс под чужим именем.

26 июля суд в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах в отношении четырех мужчин в период с 2011 по 2013 годы. За последние годы против артиста подобные обвинения выдвигали 15 человек, но в итоге все дела были закрыты.

Кевин Спейси получил две премии «Оскар» за роли в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски», а также был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик» с 2003 по 2015 год. Актер также снялся в популярнейшем политическом сериале Netflix «Карточный домик». Но в последние годы по его кинокарьере был нанесен мощнейший удар после того, как в адрес звезды посыпались обвинения в неподобающем сексуальном поведении в отношении лиц одного с ним пола.

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#суд
#актёр
#секс
#обвинение
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