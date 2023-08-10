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Барбадосская певица Рианна стала матерью во второй раз. Сообщается, что артистка родила дочь.
Media Take Out, ссылаясь на близких певицы, сообщило эту новость. Известно, что Рианна уже выписана из роддома и в данный момент восстанавливается в особняке в Лос-Анджелесе. Инсайдеры говорят, что дочь- копия певицы.
Рианна сообщила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», спустя 9 месяцев после первых родов. В мае 2022 года Рианна и её бойфренд Раким Майерс (A$AP Rocky) стали родителями сына RZA.
Рианна – обладательница 8 Грэмми, 6 American Music Awards, специальной награды Icon Award, а также 18 наград Billboard Music Awards.
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Рианна сообщила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», спустя 9 месяцев после первых родов. В мае 2022 года Рианна и её бойфренд Раким Майерс (A$AP Rocky) стали родителями сына RZA.
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Мария Фирсова