Певица Слава, отказавшаяся от алкоголя, жалуется на проблемы со здоровьем

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Слава отказалась от употребления алкоголя, поправилась на 7 кг и начала болеть.
43-летняя Слава (Анастасия Сланевская) считает, ей лучше «пить», чем воздерживаться от спиртных напитков. Певица говорит, что она стала «жирной» и «больной», хотя и начала вести здоровый образ жизни. Певица пожаловалась, что чувствует себя «разбитой». За 2 месяца она набрала 7 кг, из-за чего пришлось перешивать костюмы. Слава начала жаловаться на кашель, боль в спине и груди.
Ранее МакSим призналась в алкоголизме. Певица рассказала, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастроли и пыталась поддерживать себя алкоголем. Певица вспоминала, как близкие давали ей документы на подпись во время срывов, когда она была «чересчур доброй» в состоянии алкогольного опьянения.
МакSим рассказала, что её дочерей пытались удочерить, пока она была в коме
Певица МакSим завершила курс лечения от алкогольной зависимости
Певица МакSим призналась в алкоголизме
«Как бросишь пить, весь организм к чертовой матери полетел. Спина болит, грудь болит, все болит, кашель не проходит, потолстела на шесть-семь килограммов, уже все платья перешила… А когда пью, то ерунду начинаю нести, вы сами видели. Вот и что делать? Либо быть здоровой, но говорить, либо быть жирной и больной, но адекватной, не выпивать? Где золотая середина? Все-таки надо вернуться в алкоголизм. Шучу!» —сказала Слава в своих социальных сетях.
«Я потеряла значительные средства, миллионы, таким образом доверяя людям. Наделала ошибок. Причем этих людей я знала много лет, и сейчас их, конечно же, нет в моем окружении», — заявила МакSим.Читайте также:
МакSим рассказала, что её дочерей пытались удочерить, пока она была в коме
Певица МакSим завершила курс лечения от алкогольной зависимости
Певица МакSим призналась в алкоголизме
Мария Фирсова