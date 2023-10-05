Певица Успенская рассказала о предложении руки и сердца от Киркорова

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По словам Успенской, Киркоров сделал предложение ей, а через неделю женился на Пугачевой.
Певица Любовь Успенская во время интервью Алёне Жигаловой рассказала, что Филипп Киркоров предлагал ей выйти замуж.
По словам певицы, спустя неделю после этого Киркоров женился на Алле Пугачевой.
По мнению Любови Успенской, артист всё время на неё наговаривает и пытается зацепить. По её словам, в последние годы Киркоров сильно изменился.
Ранее депутат и первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв осудил российскую балерину Анастасию Волочкову за фото со шпагатом на истребителе Ла-5.
Напомним, что ранее в своих соцсетях балерина Волочкова выложила фотографии, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на крыло советского истребителя Ла-5. За это на неё в комментариях обрушилась критика от поклонников, которые заявляли о неподобающем поведении около исторического памятника.
Уточняется, что поклонники балерины подали на неё в суд за такое поведение, в результате чего Волочковой может грозить наказание в размере трёх лет лишения свободы.
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«Это уже будет слишком, если я расскажу… Про то, что он [Киркоров] делал мне предложение в Америке. А я была замужем, у меня ребенок... Мне было просто смешно», — вспоминает певица.
По мнению Любови Успенской, артист всё время на неё наговаривает и пытается зацепить. По её словам, в последние годы Киркоров сильно изменился.
«Мне стыдно за него. Неужели он не думает, что у него есть дети, которые видят, как он приходит на программы и показывает свою задницу. Пусть откроет еще передницу. Это недостойно!»,—возмущена Успенская.Певица считает Киркорова женоненавистников и тем, кто «всю жизнь играет и врёт».
Ранее депутат и первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв осудил российскую балерину Анастасию Волочкову за фото со шпагатом на истребителе Ла-5.
Напомним, что ранее в своих соцсетях балерина Волочкова выложила фотографии, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на крыло советского истребителя Ла-5. За это на неё в комментариях обрушилась критика от поклонников, которые заявляли о неподобающем поведении около исторического памятника.
Уточняется, что поклонники балерины подали на неё в суд за такое поведение, в результате чего Волочковой может грозить наказание в размере трёх лет лишения свободы.
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Мария Фирсова