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Певица Валерия рассказала о возможных причинах развода с Пригожиным

Певица Валерия заявила, что разведется с Пригожиным в случае измены
02 октября 2023, 10:24
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская эстрадная певица Валерия в программе «Однажды» на НТВ заявила, что не простит измену мужа, продюсера Иосифа Пригожина.

55-летняя артистка рассказала, что не будет терпеть предательств и сразу уйдет от супруга. Валерия заявила, что в их супружеской жизни нет ревности, так как пара всегда находится рядом, а Иосиф никогда не дает повода для сомнений.

«Если он мне завтра изменит, то точно нет. За этим кроется обман. Измена — предать твое доверие, веру в тебя. Но нам даже поревновать-то не приходится, поскольку мы всегда рядом. Знаем каждый шаг друг друга», — поделилась артистка.

После долгих лет брака продюсер все еще говорит о певице с восхищением, он рассказывал что, влюбился в Валерию с первого взгляда.

Кроме того, Валерия считает секретом их долгого брака общие интересы и чувство юмора.

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#певица
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Режиссер Дружинина толкнула актрису Анастасию Макееву на красной дорожке
02 октября 2023, 09:12

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Народная артистка РФ Светлана Дружинина оттолкнула актрису Анастасию Макееву на красной дорожке в честь премьеры нового фильма «Гардемарины 1787. Мир». Информацию сообщает «Комсомольская Правда».
87-летняя Дружинина посетила мероприятие вместе с супругом, кинооператором Анатолием Мукасеем. Артистка работает с ним в паре. На премьере в Москве собрались все, кто принимал участие в создании картины. 

Во время приветствия на красной дорожке к Дружининой подошла актриса Анастасия Макеева, желая обняться с ней. На что Дружинина осторожно оттолкнула артистку и продолжила позировать. Макеева восторженно говорила об умениях режиссера, отмечая, что многому научилась во время работы с ней и судя по всему, хотела еще раз сказать об этом.  

Ранее сообщалось, что ранее неизвестные работы модельера Вячеслава Зайцева продаются на аукционе за небольшую сумму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#картины
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#мир
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Продюсер Рудченко раскрыл секреты госконтрактов артистов
Продюсер Рудченко: данные о суммах госконтрактов артистов часто преувеличены
30 сентября 2023, 20:16

Фото: iStock/Anuat Morales

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с «Царьградом» рассказал о секретах госконтрактов российских звёзд.
Он заявил, что обнародованные суммы контрактов часто сильно преувеличены. Такое наблюдалось при раскрытии госконтрактов актрисы Чулпан Хаматовой и певицы Аллы Пугачёвой. Это связано с тем, что артист получает лишь часть от этой суммы. Остальное идёт подрядчику, через которого делаются заказы. Таким образом, сообщает собеседник «Царьграда», из указанной суммы порой можно вычесть до 40%, чтобы узнать количество средств, реально полученных артистом.

Кроме того, за разные мероприятия артисты получают разное количество гонораров. И порой, они могут быть слишком заниженными. Такая ситуация произошла с музыкантом Андреем Макаревичем*, который за последний концерт получил намного меньшую сумму, чем обычно. Это может происходить по разным причинам. Например, это могут быть какое-то ранее выстроенное сотрудничество, за которое артист уже получал гонорар. Таким образом, озвученные данные о суммах госконтрактов вновь не совпадают с реальными.

*признан Минюстом РФ иноагентом

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#шоу-бизнес
#контракт
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#концерт
#мероприятия
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Daily Beast: Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах
30 сентября 2023, 03:40

Фото: iStock/Professor25

Американского актёра, двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам, сообщает газета Daily Beast.
По сведениям издания, в 2016 году звезда Голливуда несколько раз домогался до массажиста и предлагал ему деньги за сексуальные услуги. При этом тот заявил, что не мог отменить сеанс, потому что Спейси каждый раз осуществлял запись на сеанс под чужим именем.

26 июля суд в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах в отношении четырех мужчин в период с 2011 по 2013 годы. За последние годы против артиста подобные обвинения выдвигали 15 человек, но в итоге все дела были закрыты.

Кевин Спейси получил две премии «Оскар» за роли в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски», а также был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик» с 2003 по 2015 год. Актер также снялся в популярнейшем политическом сериале Netflix «Карточный домик». Но в последние годы по его кинокарьере был нанесен мощнейший удар после того, как в адрес звезды посыпались обвинения в неподобающем сексуальном поведении в отношении лиц одного с ним пола.

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#суд
#актёр
#секс
#обвинение
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NYT: В США спустя 27 лет предъявили обвинение по делу об убийстве Тупака Шакура
30 сентября 2023, 02:44

Фото: iStock/Carlo_Prearo

В США спустя 27 лет предъявили обвинение по делу об убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура. Главный фигурант — Дуэйн Кит Дэвис, арестован. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
Дэвис был одним из лидеров преступных группировок Лас-Вегаса в 1996 году. В своих мемуарах, которые были опубликованы ещё в 2019 году, он писал, что конфликт спровоцировал сам рэпер, якобы напавший на его племянника. Именно этого племянника по имени Орландо Андерсона полиция ранее подозревала в убийстве Шакура, однако тот погиб в перестрелке ещё в 1998 году.

Убийство Тупака Шакура произошло в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Машину, в которой находился рэпер, расстреляли из остановившегося рядом автомобиля.

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#рэп
#убийство
#музыканты
#сша
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Работы модельера Зайцева за небольшие деньги продают на аукционе
Три ранее неизвестные картины кутюрье Зайцева продают на аукционе
29 сентября 2023, 21:51

Фото: iStock/AnnaStills

В аукционном доме «Художественный» вечером 29 сентября началась продажа полотен, датированных разными веками. Среди них есть и неизвестные ранее работы скончавшегося в этом году модельера Вячеслава Зайцева.
«Дни.ру» уточняет, что речь идёт о трёх полотнах, написанных модельером в 1970-х годах. Первый лот аукциона – карандашный рисунок «Обнажённая» смоимостью 27 тысяч рублей. Второй лот – акварельный эскиз костюма за 20 тысяч рублей. И третий – «Пейзаж с фигурой» за 14 тысяч рублей.

Помимо работ известного кутюрье, на аукционе продаются иконы XVII века, картины в стиле кубизм XX века и несколько полотен импессионистов.

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#аукцион
#продажа
#картины
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Актёр Белый ополчился против российских артистов, гастролирующих в Израиле
Актёр Белый выступил с петицией против допуска российских артистов в Израиль
29 сентября 2023, 20:36

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Покинувший Россию актёр Анатолий Белый высказался против выступления своих коллег на сценах в Израиле, в котором он теперь живёт. Об этом сообщает «Утро.ру».
В своих соцсетях Белый организовал петицию за то, чтобы не допускать в страну актёров из России, поддерживающих СВО.

Как уточняет «Утро.ру», актёр призывает не дать возможности россиянам заработать деньги на гастролях. 

Также своим сообщением Белый пытается добиться отмены выступлений в Израиле актёров Сергея Никоненко и Ирины Муравьёвой, у которых запланированы спектакли в нескольких городах страны.

Ранее, летом текущего года, пришлось отменить гастроли театру «Ленком», в котором до отъезда из России служил Белый. Показ спектакля «Поминальная молитва», который был назначен на октябрь, отменён, по предположению директора театра Марка Варшавера, не без участия Белого. 

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#израиль
#россия
#актёр
#театр
#сво
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Филипп Киркоров удивил поклонников новой прической и цветом волос
Певец Филипп Киркоров сменил имидж и стал пепельным блондином
29 сентября 2023, 16:07

Фото: istock / champja

Российский артист Филипп Киркоров появился на публике в новом имидже — певец сменил прическу и теперь он пепельный блондин. Фотографии появились в социальных сетях, сообщает ОСН.
Артист принял участие в гала-ужине, посвященном 18-летию совместной работы с продюсером Яной Рудковской и певцом Димой Биланом. Певец предстал перед публикой с волосами пепельного оттенка и новой стрижкой.

Ранее Киркоров рассказывал, то что обратился к пластическому хирургу из-за того, что в сеть попали его снимки с отдыха на море. Артисту не понравился его внешний вид из-за лишнего веса и у него развились комплексы. 

«Я благодарен этой крысе, которая сняла меня исподтишка. Я ей благодарен, на самом деле, потому что она стала одним из мотиваторов того, что нужно что-то менять», — объяснил певец.
Артист также признался, что только после пластической операции смог раздеваться и загорать на пляже, как раньше.

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Россиянка подала в суд на блогершу Ивлееву за мат в роликах

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Актриса Асмус госпитализирована с серьезной травмой

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#море
#операции
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#киркоров
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Россиянка подала в суд на блогершу Ивлееву за мат в роликах
29 сентября 2023, 12:51

Фото: iStock/Michał Chodyra

На одну из самых популярных девушек в России Анастасию Ивлееву подали в суд, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 38-летняя жительница Челябинской области посмотрела 84 ролика звезды YouTube и пришла в культурный шок. Обилие мата и неуместных жаргонизмов ужаснули женщину, и она решила подать на Ивлееву в суд.

Моральный ущерб, нанесенный ей творчеством блогерши, женщина оценила в один миллион рублей. Она также заявили, что ролики Ивлеевой развращают молодежь, и попросила заблокировать ее канал. 

Жалоба россиянка была рассмотрена и отправлена на экспертизу, теперь Ивлеевой может грозить реальное судебное дело.

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#мат
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«Сухонькая старушка в парике»: Пугачёва медленно чахнет в Израиле
Соседи перестали узнавать Аллу Пугачеву из-за изменений в ее внешности
29 сентября 2023, 11:22

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Жизнь в Израиле медленно «гасит» народную артистку СССР Аллу Пугачёву, ее даже перестали узнавать соседи, сообщает «Комсомольская правда».
Примадонна с семьёй проживает в Герцлии. Соседи артистки часто видят ее на улице и в магазинах. По их словам, Пугачёва сильно сдала и превратилась в «сухонькую старушку в парике».

Ранее самая популярная женщина в России совсем перестала прихорашиваться, носить макияж и украшения. Видимо, жить на чужбине отняла у пожилой женщины последние силы.

Напомним, в сентябре 2022 года Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль на постоянное место жительства. В России супруги распродали недвижимость, певица разорвала связи со всеми бизнес-партнерами.

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*Является иностранным агентом

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