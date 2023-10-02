Певица Валерия рассказала о возможных причинах развода с Пригожиным

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
Российская эстрадная певица Валерия в программе «Однажды» на НТВ заявила, что не простит измену мужа, продюсера Иосифа Пригожина.
55-летняя артистка рассказала, что не будет терпеть предательств и сразу уйдет от супруга. Валерия заявила, что в их супружеской жизни нет ревности, так как пара всегда находится рядом, а Иосиф никогда не дает повода для сомнений.
«Если он мне завтра изменит, то точно нет. За этим кроется обман. Измена — предать твое доверие, веру в тебя. Но нам даже поревновать-то не приходится, поскольку мы всегда рядом. Знаем каждый шаг друг друга», — поделилась артистка.
Кроме того, Валерия считает секретом их долгого брака общие интересы и чувство юмора.
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