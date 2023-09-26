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Певица Ян Гэ пришла на немецкий «Голос» и умолчала о 16 годах жизни в Москве

26 сентября 2023, 16:07
Фото: istock / batuhan toker

Фото: istock / batuhan toker

Певица и актриса Ян Гэ стала участницей программы «Голос» в Германии и в разговоре с жюри умолчала факт проживания в России. Певица жила в Москве 16 лет. Об этом сообщают РИА Новости.

После выступления девушка обсуждала с членами жюри свое происхождение и заявила, что приехала в Германию из Китая, чтобы прославить культуру родной страны. Но она не стала рассказывать, что долгое время жила в Москве и даже участвовала в российской версии «Голоса». По итогу выступления девушка попала в команду к Шэрин Дэвид.

Ян Гэ после окончания школы в Пекине приехала в Тулу и поступила в Тульский университет, где училась на переводчика. Позже она переехала в Москву и поступила во ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова). Девушка прожила в столице 16 лет.

Кроме того, Ян Гэ принимала участие в 26 российских картинах, среди которых «Ню», «Экипаж», «Тобол», «Матильда» и «Притяжение». В Германии девушка проживает с 2020 года.

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Стилист Рогов рассказал про модные многослойные образы этой осени
26 сентября 2023, 16:26

Фото: istock / AnnaZhuk

Российский стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале рассказал про модные образы этой осени. По словам стилиста, этой осень. лучше придерживаться расслабленного и спокойного стиля.
Также, в моде сейчас многослойные образы. Стоит обратить внимание на куртки и пиджаки оверсайз,  джинсы свободного роя, юбки в пол. Кроме того, попробуйте сочетать несколько элементов одежды в одном образе. Например, длинную юбку, рубашку, неплотный свитер и куртку сверху.

Рогов также отметил, что важной частью образа может стать обычная футболка белого цвета. 

«Сегодня я пою оду белой майке! Обожаю сам, ношу каждый день и вам советую!» -  написал он в в своем телеграм-канале.
Рогов также отметил необычный образ Анастасии Ивлеевой, выстроенный вокруг майки-алкоголички, в котором она была на показе Prada в Милане.

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#осень
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#стилист
#рогов
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«Любого бы это напугало»: Милохин рассказал, почему покинул Россию во второй раз
Блогер Милохин покинул Россию, потому что испугался призыва на службу
26 сентября 2023, 15:44

Фото: iStock/Sitikka

Блогер Даня Милохин в новом интервью Мадонне Мур рассказал, почему покинул Россию через два дня после возвращения из Дубая.
Напомним, что в первый раз блогер уехал из России в Дубай в октябре 2022 года, объяснив это усталостью. Затем, в сентябре 2023 года, Милохин вернулся на родину, но быстро покинул её.

Он рассказал, что причиной такого скорого отъезда стал пост, опубликованный российским общественным деятелем Екатериной Мизулиной в Telegram-канале. Она призвала отправить Милохина на срочную службу, поскольку он «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями».

После этого спикер Госдумы Владислав Даванков призвал ввести так называемый «закон Мизулиной», который будет регулировать отправку «серийных доносчиков» на обязательные работы. 

Милохин рассказал, что его очень напугало это заявление, поэтому он принял решение первым же рейсом улететь из России в Дубай. 

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#блогер
#заявление
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Звезда «Сватов» Анатолий Васильев раскрыл причину ухода из сериала
Народный артист Анатолий Васильев рассказал, почему ушел из сериала «Сваты»
25 сентября 2023, 17:52

Фото: istock / Dmitry SHISHKIN

Российский актер Анатолий Васильев рассказал о коллегах на съемочной площадке сериала «Сваты». По словам Васильева, актеры ведут себя совершенно иначе в реальной жизни.

Анатолий Васильев в беседе с изданием «Аргументы и Факты» поделился подробностями своей жизни. По словам актера, он решил покинуть проект по причине отсутствия «глубины» и потому что ему просто надоело. 

Артист не хотел быть участником произведения, за котором зрители просто коротают время. Коллеги Анатолия относились к этому проще и не планировали покидать проект. Васильев устал от неуважения и решил покинуть сериал перед началом съемок пятого сезона. Про коллег на съемочной площадке Васильев говорил сдержанно, называв их талантливыми актерами. Но он поделился негативным впечатлением на примере знакомства с Людмилой Артемьевой.

«Людмила шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально нельзя было подойти! Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал. И ради чего срыв такой, такая непримиримость?! К ней подходят как к любимому человеку, любимой актрисе, женщине. И вдруг такое к зрителям отношение. Я это вообще ненавижу. Каждый раз не мог понять: такой ее ответ — откуда он, почему? Что там не любить в нашем народе?» – рассказал Васильев.

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#актёр
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#актеры
#артист
#сериал
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Актриса Мария Кожевникова рассказала, как прошли ее четвертые роды
25 сентября 2023, 14:36

Фото: istock / Diego Cerro Jimenez

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала в социальных сетях о рождении четвертого ребенка. Мария стала известна благодаря роли в сериале «Универ».

«4 раз мама! Добро пожаловать!» — написала артистка в личном блоге.
Кожевникова опубликовала фото, на котором она держит ручку новорожденного в роддоме.  Судя по цвету бирки на руке младенца, фанаты предположили, что у актрисы родился четвертый сын. 

У Марии Кожевниковой с супругом, бизнесменом Евгением Васильевым, уже есть три мальчика — 9-летний Иван, 8-летний Максим и 6-летний Василий. В августе Мария рассказала поклонникам о своей беременности.

Ранее актёр Милош Бикович, известный по роли в сериале «Отель Элеон» рассказал фанатам о том, что скоро впервые станет папой. Бикович опубликовал фото с возлюбленной и поделился радостной новостью. Милош поблагодарил подписчиков за теплые слова и попросил журналистов не приставать к паре с вопросами. 

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#мама
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Софи Лорен госпитализировали
Софи Лорен попала в больницу с переломом бедра
25 сентября 2023, 03:44

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Итальянская звезда кино Софи Лорен, которая отметила свое 89-летие в среду, была госпитализирована после несчастного случая в ее доме в Женеве. Информацию об этом предоставил ресторан Sophia Loren в городе Бари, который планировалось открыть с участием актрисы 26 сентября.

«С Софи Лорен произошел несчастный случай, она упала сегодня утром в своем доме в Женеве. Актрису немедленно доставили в больницу для проведения обследования, где были обнаружены несколько переломов бедра. Ей была проведена успешная операция», — говорится в заявлении.
Помимо актрисы, при ней находятся ее сыновья, Эдоардо и Карло.

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Российские звёзды изменили гонорары на фоне отъезда конкурентов из страны
23 сентября 2023, 15:20

Фото: istockphoto/:batuhan toker

Многие российские звезды на фоне отъезда конкурентов из России и конца пандемии значительно подняли гонорары за свои выступления.
К примеру, певица Zivert запрашивает за выступление уже не миллион рублей, а 4, пишет «Телепрограмма».
Выросли цены и на корпоративы рэпера Басты. В 2020 году гонорар за выступление певца равнялся 5 миллионов рублей, а сейчас концерт оценивается в 6-8 миллионов рублей.
 
В 2,5 раза вырос гонорар за выступление Леонида Агутина — теперь он зарабатывает 5 миллионов рублей за концерт.
 
Выступление Полины Гагариной во время пандемии оценивалось в 4 миллиона рублей, а сейчас её концерт вырос в цене до 9 миллионов рублей.

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Стало известно, куда пропал журналист Владимир Познер

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#артист
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Стало известно, куда пропал журналист Владимир Познер
Журналист Познер без комментариев покинул Россию после начала СВО
22 сентября 2023, 16:10

Фото: iStock/Денис Безобразов

После начала спецоперации на Украине известный российский журналист Владимир Познер перестал показываться на публике. «Утро.ру» сообщило, где он сейчас находится, и чем занимается.
Поклонники журналиста заметили, что на Первом канале приостановили показ авторской программы «Познер», а в его социальных не появляются новые посты с какими-либо комментариями.

Уточняется, что передачу убрали из сетки вещания как раз с началом СВО. Это связано с политикой телеканала, принявшего решение ограничить количество развлекательного контента. По этой же причине перестали транслироваться программы «Вечерний Ургант», «Давай поженимся!» и «Модный приговор». Однако две последние, по сообщения гендиректора Первого канала Константина Эрнста, возобновлены. 

Сам Познер, как сообщает «Утро.ру», покинул Россию. При этом журналист открыто не высказал своё мнение по поводу сложившейся ситуации на Украине. 

Позднер был замечен в нескольких странах мира, однако удалось выяснить, что ни в одной из них ему не удалось остановиться надолго. Отмечается также, что журналист возвращался и на родину, но и здесь он тоже не задержался, сразу же отправившись в Италию. 

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#журналист
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#телевидение
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TMZ: Актёр из «Эйфории» скончался из-за наркотиков
TMZ: Актёр из «Эйфории» Ангус Клауд скончался из-за наркотиков
21 сентября 2023, 23:39

Фото: iStock/PeopleImages

Причиной смерти актёра Ангуса Клауда, известного зрителям по сериалу «Эйфория», стала передозировка наркотиков. Об этом написало издание TMZ со ссылкой на коронера округа Аламеда. В крови артиста нашли смертельную комбинацию фентанила, кокаина, метамфетамина и других веществ.
По мнению правоохранителей, передозировка Клауда стала трагической случайностью, а не результатом добровольного ухода из жизни.

Актёр Ангус Клауд, звезда сериала «Эйфория», умер в возрасте 25 лет. На основании заявления семьи артиста CМИ тогда посчитали, что Клауд не справился с потерей отца, скончавшегося буквально за неделю до этого.

«Ангус открыто рассказал о своей борьбе с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку», — отмечали родные актёра.

Клауд был одной из восходящих звёзд Голливуда. Зрители сериала «Эйфория» от HBO (2019–2022) запомнили его по роли наркодилера Феско. После успеха шоу он также появился в фильмах «Северный Голливуд» и «Линия», а также нескольких клипах.

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#наркотики
#актёр
#смерть
#сша
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Жена принца Гарри Меган Маркл отомстила отцу за его публичные заявления
Меган Маркл запретила отцу видеться с внуками из-за его выступлений
21 сентября 2023, 12:00

Фото: iStock/Tom Merton

Жена принца Гарри Меган Маркл запретила своему отцу видеться с внуками. Об этом сообщает издание «Дни.ру»
Причиной такого поступка стали выступления её отца Томаса Маркла перед общественностью. Мужчина постоянно раскрывал интимные подробности жизни герцогини Сассекской, в том числе касающиеся её личных отношений с мужем. Из-за этого ей пришлось прекратить общение с родителями.

При этом, добавляет «Дни.ру», сам Томас Маркл не понимает, почему его дочь приняла такое решение. По его словам, она поступила жестоко и несправедливо, запретив ему общаться с внуками – четырёхлетним Арчи и двухлетней Лилибет. 

Далее в ход пошли угрозы. Мужчина заявил, что подаст в суд на Маркл, если она продолжит ограничивать его общение с внуками. Однако к реализации задуманного он ещё не приступил, специально желая доказать дочери свою невиновность.

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