Певица Ян Гэ пришла на немецкий «Голос» и умолчала о 16 годах жизни в Москве

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Певица и актриса Ян Гэ стала участницей программы «Голос» в Германии и в разговоре с жюри умолчала факт проживания в России. Певица жила в Москве 16 лет. Об этом сообщают РИА Новости.
После выступления девушка обсуждала с членами жюри свое происхождение и заявила, что приехала в Германию из Китая, чтобы прославить культуру родной страны. Но она не стала рассказывать, что долгое время жила в Москве и даже участвовала в российской версии «Голоса». По итогу выступления девушка попала в команду к Шэрин Дэвид.
Ян Гэ после окончания школы в Пекине приехала в Тулу и поступила в Тульский университет, где училась на переводчика. Позже она переехала в Москву и поступила во ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова). Девушка прожила в столице 16 лет.
Кроме того, Ян Гэ принимала участие в 26 российских картинах, среди которых «Ню», «Экипаж», «Тобол», «Матильда» и «Притяжение». В Германии девушка проживает с 2020 года.
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