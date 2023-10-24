Певца SHAMAN сравнили с Владимиром Зеленским

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Художественный руководитель рок-группы «Земляне» и владелец «Русского радио» Владимир Киселёв сравнил исполнителя SHAMAN с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NEWS.RU в своём Telegram-канале.
Так, Киселёв заявил, что Зеленский напоминает «чучело из цирка», которое американцы постоянно возят по разным странам и мероприятиям, пишет NEWS.RU.
Комментируя творчество популярного в России исполнителя SHAMAN, он заявил, что отдаёт должное его успеху, однако сравнил его с украинским лидером. Таким образом, худрук «Землян» хотел подчеркнуть, что на всех российских мероприятиях сейчас обязательно выступает этот исполнитель.
Ранее Киселёв заявлял, что лучшие певцы России – это Григорий Лепс, Николай Басков, Владимир Пресняков и Леонид Агутин. По его мнению, именно они по-настоящему популярны среди россиян.
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Комментируя творчество популярного в России исполнителя SHAMAN, он заявил, что отдаёт должное его успеху, однако сравнил его с украинским лидером. Таким образом, худрук «Землян» хотел подчеркнуть, что на всех российских мероприятиях сейчас обязательно выступает этот исполнитель.
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Анастасия Чинкова