Пиар-директор Романова раскрыла местонахождение Ивана Урганта

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Пиар-директор Елена Романова рассказала, где в настоящее время находится телеведущий Иван Ургант. Об этом пишет «КП».
«Насколько я знаю, Ваня в Москве. Работает в силу своих возможностей. Вряд ли он сможет спрятать этот потенциал и рвение к творчеству. Он чем-то интересным занят в любом случае», — цитирует издание слова собеседницы.
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