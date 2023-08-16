Пиар-директор Романова раскрыла местонахождение Ивана Урганта

42-летний Даниил Градский считает, что последняя жена покойного Градского 38-летняя актриса и модель Марина Коташенко вынесла из квартиры его отца все деньги и имущество, которые должны были быть поделены между наследниками. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.