Пластический хирург Хачатрян написал заявление на Мамаеву после обвинения в домогательствах

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Известный пластический хирург Вардан Хачатрян написал заявление на экс-жену футболиста Павла Мамаева после обвинения в сексуальных домогательствах к пациенткам. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что в 2022 году несколько девушек обвинили звездного пластического хирурга в том, что во время проведения операций, когда пациентки находились под наркозом, доктор слегка душил их и лез к ним в трусы. Эту информацию девушки сообщили блогерше Алане Мамаевой, которая не поверила Хачатряну и приняла сторону пострадавших.
Экс-жена фуболиста Мамаева написала заявление о домогательствах в прокуратуру и опубликовала рассказы девушек в своем блоге. В ответ пластический хирург решил защитить свою честь и достоинство и написал ответное заявление в полицию.
Ранее адвокат певицы Славы Елена Сенина заявила, что она готова подать в суд на пластического хирурга Тимура Хайдарова за испорченную грудь и клевету.
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Экс-жена фуболиста Мамаева написала заявление о домогательствах в прокуратуру и опубликовала рассказы девушек в своем блоге. В ответ пластический хирург решил защитить свою честь и достоинство и написал ответное заявление в полицию.
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Екатерина Коршунова