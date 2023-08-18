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Пластический хирург Хачатрян написал заявление на Мамаеву после обвинения в домогательствах

18 августа 2023, 16:00

Фото: iStock/Michał Chodyra

Известный пластический хирург Вардан Хачатрян написал заявление на экс-жену футболиста Павла Мамаева после обвинения в сексуальных домогательствах к пациенткам. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что в 2022 году несколько девушек обвинили звездного пластического хирурга в том, что во время проведения операций, когда пациентки находились под наркозом, доктор слегка душил их и лез к ним в трусы. Эту информацию девушки сообщили блогерше Алане Мамаевой, которая не поверила Хачатряну и приняла сторону пострадавших.

Экс-жена фуболиста Мамаева написала заявление о домогательствах в прокуратуру и опубликовала рассказы девушек в своем блоге. В ответ пластический хирург решил защитить свою честь и достоинство и написал ответное заявление в полицию.


Ранее адвокат певицы Славы Елена Сенина заявила, что она готова подать в суд на пластического хирурга Тимура Хайдарова за испорченную грудь и клевету.

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#суд
#адвокат
#хирург
#шоу
#интервью
#заявление
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Ивлеева извинилась за эпизод своего шоу с вареным грызуном
18 августа 2023, 15:35

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в своем телеграм-канале извинилась перед своими подписчиками за эпизод своего шоу AgentShow DACHA, где ее гостья была вынуждена съесть вареную морскую свинку.
Ивлеева отметила, что такой поступок был неуместным и неэтичным. Она подчеркнула, что свинка из выпуска шоу поступила на съемочную площадку из специального магазина, в котором продаются кормовые грызуны для хищных питомцев.

Напомним, В эфире шоу Ивлеевой демонстрировалось, как блогер заставила журналистку съесть варёную морскую свинку. Видео вызвало бурную реакцию зрителей. Пользователи сети стали оставлять негативные комментарии под выпуском шоу, после чего, Ивлеева публикацию удалила.

Зоозащитник Наталья Базаркина заявила, что после инцидента с поеданием морской свинки гостьей шоу Ивлеевой, блоера необходимо привлечь к ответственности. 

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#зоозащитник
#видео
#шоу
#блогер
#пользователи
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Ивлеевой может грозить лишение свободы после поедания морской свинки в эфире
Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы после поедания морской свинки в эфире
18 августа 2023, 14:42

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Зоозащитник Наталья Базаркина заявила, что после инцидента с поеданием морской свинки гостьей шоу Ивлеевой, блоера необходимо привлечь к ответственности. Об этом сообщает телеграмм-канал с «Абзац».
В эфире шоу Ивлеевой демонстрировалось, как блогер заставила журналистку съесть варёную морскую свинку.

​Видео вызвало бурную реакцию зрителей. Пользователи сети стали оставлять негативные комментарии под выпуском шоу, после чего, Ивлеева публикацию удалила. 

Зоозащитница заявила, что ​блогера нужно привлечь к уголовной ответственности за жестокое общение с животными. ​Базаркина призвала собрать все видеоролики Ивлевой и провести проверку. Она ​добавила, что блогеру может грозить до пяти лет лишения свободы. 

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#видео
#шоу
#блогер
#пользователи
#интернет
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Телеведущий Андрей Малахов навестил Ладу Дэнс, которая попала в ДТП
18 августа 2023, 10:03

Фото: istockphoto/sudok1

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о съёмках выпуска шоу «Малахов», который будет посвящён госпитализированной после ДТП Ладе Дэнс.
Малахов опубликовал в своём тг-канале фото из больницы. Телеведущий навестил певицу и подарил ей цветы. На кадрах телеведущий целует Ладе Дэнс руку.
 
«Лада, держись! Скоро в эфире», — такую подпись оставил ведущий под снимком.
5 августа три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. В ДТП пострадали четверо: 51-летнего водителя певицы госпитализировали с переломами ребер и позвонков. У одной женщины диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.

12 августа директор артистки Лады Дэнс Сергей Пудовкин сообщил, что ей провели повторную операцию. Певицу ожидает сложный реабилитационный процесс.

Ранее сообщалось, что певице Ладе Дэнс закрыли доступ к социальным сетям из-за хейта и сообщений от отвергнутого поклонника-сталкера с угрозами убийства. Пострадавшая в результате ДТП артистка, болезненно реагирует на негатив. По рекомендации медицинского персонала, певице ограничили доступ в социальные сети.

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#авария
#дтп
#певица
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Макаревича* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
17 августа 2023, 17:48

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.
Симоновский суд Москвы выписал Макаревичу* штраф в размере 35 тысяч рублей за отсутствие маркировки о деятельности иностранного агента на постах в соцсетях.

Уточняется, что маркировка не была поставлена на постах в мессенджере Telegram. При этом Макаревич* не признаёт свою вину.

Напомним, что Андрей Макаревич* числится в списке иноагентов, составленном Минюстом РФ, с сентября 2022 года. В настоящее время музыкант проживает в Израиле.

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#суд
#штраф
#пост
#музыкант
#маркировка
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Сергей Зверев лишил наследства приемного сына
17 августа 2023, 15:22

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Известный стилист Сергей Зверев вычеркнул из завещания своего приемного сына. Он взял мальчика из детского дома в трехлетнем возрасте и воспитывал его, но позже между отцом и сыном произошел разлад.
Приемный сын эпатажного стилиста Сергей Зверев-младший работает осветителем и звукооператором в Доме культуры и едва сводит концы с концами. Чтобы не платить за жилье, он поселился в доме тяжелого больного мужчины и ухаживает за ним, а тот не берет с него арендную плату, сообщает сетевое издание 5-tv.ru.

Сам Зверев-младший тоже имеет проблемы со здоровьем. К хронической астме добавился острый бронхит. Но пойти в государственную поликлинику он не может, так как не имеет ни регистрации, ни прописки с тех самых пор, когда приемный отец выписал его из московской квартиры.

По словам Сергея, окончательный разрыв произошел между ними в тот момент, когда он попытался найти свою биологическую мать. Стилист посчитал это предательством и уже не простил пасынка. Наследник шоумена также рассказал, что отец не только выписал его из квартиры, но и вовсе вычеркнул из завещания. Но выяснять отношения и тем более судиться за квадратные метры в Москве Зверев-младший не хочет. Он не держит на отца зла и в глубине души надеется, что тот поймет в конце концов свою ошибку и найдет путь для примирения.

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#жильё
#мать
#отец
#мужчины
#отношения
#стилист
#сын
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Адвокат Добровинский назвал фейком новый скандал вокруг хирурга Хайдарова
17 августа 2023, 12:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Адвокат певицы Славы заявила, что хирург Хайдаров, от рук которого якобы пострадала артистка, официально нигде не работает. По словам юриста Елены Сениной, в клиниках, где пациентки оперировались у Хайдарова, заявили об отсутствии информации о деятельности Хайдарова.
Адвокат Александр Добринский заявил «Радио 1», что Елена Сенина каждую неделю выдаёт сенсационные фейки. И эта новость — не исключение.
«Не думал, что мне ещё раз придётся работать с Пашаевым, и вот теперь "Пашаев" в юбке. Иначе назвать не получается человека, который уже каждую неделю выдаёт сенсационные фейки. На этот раз фейк о том, что Тимур Хайдаров официально нигде не работает. Причём не работает он именно в "клиниках Хайдарова". Во-первых, таких клиник, как "клиники Хайдарова" нет в принципе. Во-вторых, есть клиники Олимп и GMT Clinic, где Тимур официально работал хирургом. В клинике IQPLASTIQUE Тимур также работает хирургом, а принадлежит клиника семье Хайдаровых. Зачем так врать? Денег все равно вырвать не получится. Печально, когда среди аргументов выдумки или мат», — отметил адвокат Александр Добровинский.
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TMZ: Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари решили развестись из-за обвинений в измене

Жена рэпера Гуфа передумала разводиться и попросила в суде время для примирения

Сын Александра Градского обвинил последнюю жену музыканта в краже денег
#адвокат
#клиника
#фейки
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TMZ: Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари решили развестись из-за обвинений в измене
17 августа 2023, 01:45

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Американская поп-звезда Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари решили развестись после ссоры и обвинений певицы в измене, пишет портал TMZ со ссылкой на источники.
«Это только вопрос времени, когда Сэм подаст на развод», — рассказал один из источников издания. 

По информации TMZ, около недели назад Асгари крупно поссорился с женой, обвинив её в измене. После этого он съехал из их общего дома и сейчас живёт один. Журналисты портала указывают, что в последнее время пара имеет «серьёзные проблемы» и практически постоянно ругается.

Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари в июне 2022 года, спустя шесть лет после начала их отношений.

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#развод
#звёзды
#сша
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Будущая невестка Стивена Сигала назвала Россию своим домом
Невеста Доминика Сигала: Мы считаем Россию нашим домом
17 августа 2023, 01:24

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Невеста 33-летнего Доминика Сигала, модель Айрин Данилова, назвала Россию своим домом. При этом девушка отметила, что у них с Домиником по-прежнему есть дела за границей, пишет «КП».
«У нас много международных контактов, друзей и множество возможностей не только в РФ, но и за её пределами. Мы, наверное, такие люди, которые не привязаны к одному месту, хоть и считаем Россию и Москву нашим домом. Думаю, что в ближайшее время мы точно будем здесь», — цитирует издание слова собеседницы.

Она отметила, что они с Домиником провели этот год в России. Периодически им приходится разлучаться для решения рабочих вопросов, но это не мешает возлюбленным проводить много времени вместе. Данилова подчеркнула, что в России чувствует себя комфортно и развивается, поэтому не видит повода покидать страну.

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Пиар-директор Романова раскрыла местонахождение Ивана Урганта
Пиар-директор Романова сообщила, что Иван Ургант находится в Москве
16 августа 2023, 04:53

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Пиар-директор Елена Романова рассказала, где в настоящее время находится телеведущий Иван Ургант. Об этом пишет «КП».
По словам Романовой, Ургант-младший сейчас находится вместе с семьей в Москве.

«Насколько я знаю, Ваня в Москве. Работает в силу своих возможностей. Вряд ли он сможет спрятать этот потенциал и рвение к творчеству. Он чем-то интересным занят в любом случае», — цитирует издание слова собеседницы.

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