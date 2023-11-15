Племянница Галкина* с размахом отметила свой День рождения в столичном ресторане

Фото: iStock/Boris_Kuznets
Племянница Максима Галкина* Алина Галкина с размахом отметила свой День рождения в ресторане KAIF Provenance, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, на празднование этого события Галкина потратила в районе одного миллиона рублей.
Ранее KAIF Provenance принадлежал популярному рэперу Моргенштерну**. Из состава учредителей артист вышел, однако, теперь в заведении подают десерт с недвусмысленным названием – «Иноагент». Его также пробовали на Дне рождении у племянницы комика.
Отмечается, что Галкина планирует стать популярным блогером, и потому активно ведёт свою страницу в запрещенной социальной сети. Её брат Гриша, который также выступил на празднике Алины, стремится к музыкальной карьере и взял себе псевдоним Talent.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
**Признан иностранным агентом на территории РФ
Ранее KAIF Provenance принадлежал популярному рэперу Моргенштерну**. Из состава учредителей артист вышел, однако, теперь в заведении подают десерт с недвусмысленным названием – «Иноагент». Его также пробовали на Дне рождении у племянницы комика.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
**Признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева