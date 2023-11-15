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Племянница Галкина* с размахом отметила свой День рождения в столичном ресторане

15 ноября 2023, 14:07
Фото: iStock/Boris_Kuznets

Фото: iStock/Boris_Kuznets

Племянница Максима Галкина* Алина Галкина с размахом отметила свой День рождения в ресторане KAIF Provenance, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, на празднование этого события Галкина потратила в районе одного миллиона рублей.

Ранее KAIF Provenance принадлежал популярному рэперу Моргенштерну**. Из состава учредителей артист вышел, однако, теперь в заведении подают десерт с недвусмысленным названием – «Иноагент». Его также пробовали на Дне рождении у племянницы комика.


Отмечается, что Галкина планирует стать популярным блогером, и потому активно ведёт свою страницу в запрещенной социальной сети. Её брат Гриша, который также выступил на празднике Алины, стремится к музыкальной карьере и взял себе псевдоним Talent.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ

**Признан иностранным агентом на территории РФ
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#москва
#день рождения
#блогер
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Актёру Деревянко грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество
15 ноября 2023, 13:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российскому актёру Павлу Деревянко грозит тюремный срок по статье о мошенничестве, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, с заявлением в полицию на Деревянко обратился москвич, потерявший деньги на криптобизнесе артиста. 

С конца сентября 2022 года потерпевший вложил миллион рублей в компанию «Бии Соул», которой владеют Деревянко и его партнёр Григорий Мулузян. С компанией он заключил три договора займа, однако, более чем год спустя, никакой прибыли столичный предприниматель не получил. 

Обманутый инвестор потребовал привлечь к ответственности Деревянко и его партнёра. 

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#деньги
#предприниматель
#актёр
#криптовалюта
#москва
#полиция
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Экс-депутат Худяков: Пугачева может эмигрировать в США
15 ноября 2023, 00:25

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева может переехать к старшей дочери Кристине Орбакайте в США. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«Алла Пугачева и Максим Галкин* бегут туда, где деньги, — на Запад, будь-то Израиль или Кипр», — цитирует издание слова собеседника.

Он отметил, что Орбакайте с семьёй уже давно живёт в Майами. В США также перебрался и внук Пугачёвой Никита Пресняков.

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*Является иностранным агентом
#сша
#израиль
#алла пугачёва
#запад
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Лолита призналась, что была вынуждена позвонить Цекало в США
15 ноября 2023, 00:08

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российская певица Лолита Милявская в интервью YouTube-каналу «Без воды» рассказала, что ей пришлось позвонить своему бывшему мужу Александру Цекало в США, куда он переехал после свадьбы с казахской моделью Дариной Эрвин.
Лолита пояснила, что бывшему супругу она звонила по работе. Певице нужно было, чтобы Цекало подписал разрешение по авторским правам на одну из их совместных композиций.

«К моей большой неожиданности, он ответил и сказал, чтоб все забирала. Мол, могла бы даже не спрашивать», — поделилась Лолита.

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#певица
#мужчина
#россия
#сша
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«Ангел и демон»: Щербакова и Загитова выбрали контрастные образы для светского мероприятия
Щербакова и Загитова появились на красной дорожке в вечерних платьях
14 ноября 2023, 20:58

Фото: istock / Caiaimage/Tom Merton

Российские фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова посетили премию журнала Voice «Главные лица» в вечерних платьях. На мероприятие, помимо знаменитостей отечественного шоу-бизнеса, были приглашены спортсмены. Об этом пишут РИА Новости.

Спортсменки, которые весной этого года попали на обложку журнала Voice, прибыли на красную дорожку  в платьях длины макси. Загитова выбрала для себя черное платье с корсетом и полупрозрачной юбкой, а Щербакова нарядилась в образ в виде белого платья с длинными руками и открытым декольте.

Гости премии оценили образы фигуристок, а некоторые даже заметили, что все внимание камер было приковано как раз именно к девушкам.

Ранее сообщалось, что актрису Полину Денисову, исполнившую роль Софии в сериале «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#шоу
#новости
#мероприятия
#одежда
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Певица Лолита сожалеет, что мало изменяла в браке
14 ноября 2023, 15:40

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Лолита рассказала, что недостаточно изменяла в браке.
Артистка призналась в этом в YouTube-шоу «Без воды».

«Изменяла я мало, к сожалению. Я очень боялась, а не потому что не хотела. Мне казалось, что это так неприлично и ужасно! А когда я изменила, то еще пришла и рассказала. Надо было видеть выражение лица моего партнера. Он-то это делал с завидным постоянством. Потом я поняла, что в принципе он и не против был бы», —говорит Лолита. 
По словам певицы, она полгода живёт одна. Рядом с собой она хочет видеть мужчину равного ей по финансовому и интеллектуальному положению. Лолита признаётся, что в прошлом могла сильно снижать свои требования к мужчине и встречаться с глупым человеком, боясь одиночества.

У Лолиты есть 25-летняя дочь Ева. Она окончила филологический факультет в Варшавском университете, но работу пока не нашла. По словам Лолиты, Еве трудно устроиться по профильному образованию в Болгарии, но от дочери она этого и не требует.

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#шоу-бизнес
#артист
#брак
#семья
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Актрису сериала «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных
14 ноября 2023, 14:04

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Актрису Полину Денисову, исполнившую роль Софии в сериала «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
19-летней актрисе начали поступать угрозы через мессенджеры и социальные сети. Шантажисты угрожают распространить её личную информацию, а за молчание требуют выкуп. Потом неизвестные начали угрожать сделать рассылку о терактах от имени актрисы. В сообщениях, якобы, будет содержаться информация о минировании столичный учебных заведений, ТЦ и метро.

Девушка долго игнорировала шантажистов, однако, позже, они переключились на угрозы её родственникам и близким. Отмечается, что во время звонка Денисовой шантажист говорил на украинском языке.

Актриса не выдержала и написала заявление в полицию.

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#метро
#социальные сети
#актриса
#тц
#заявление
#информация
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#мессенджеры
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Судебные приставы разыскивают внука Пугачевой из-за долгов
14 ноября 2023, 12:45

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Внуком певицы Аллы Пугачевой, музыкантом Никитой Пресняковым и его супругой заинтересовались судебные приставы.
Об этом пишет Telegram-канал Shot. Сообщается, что Пресняков с женой разыскиваются из-за долгов. Музыкант продолжает зарабатывать в России с помощью фирмы-дистрибьютора уличных тренажеров «Нико спорт». Она устанавливает спортивные площадки по заявкам московских застройщиков и выполняет госконтракты. Генеральным директором компании является супруга Преснякова Алена.

Известно, что в прошлом году выручка «Нико спорт» составила 10,5 млн рублей. При этом у жены Преснякова накопилась задолженность перед ФНС на 80 тысяч рублей. Shot пишет, что причиной поиска супругов является автомобиль, который оформлен на компанию. За 2 года автомобиль собрал штрафы на 60 тысяч рублей. ГИБДД передала материалы дела в ФССП.

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#суд
#москва
#алла пугачёва
#семья
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
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Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили после новости про его инфаркт
13 ноября 2023, 15:12

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Генпрокуратура проверит был ли вызов скорой ведущему Отару Кушанашвили ложным, а также на дискредитацию ВС РФ из-за резких высказываний насчёт СВО на Украине в шоу на YouTube.
Накануне вечером медики приехали к ресторану Sabor de la Vida на улице 1905 года, оказали телеведущему Отару Кушанашвили необходимую помощь и госпитализировали. Ему рекомендовали остаться в стационаре, чтобы минимизировать риски. Но телеведущий отказался и уехал с близкими домой. 

По пути записал видеообращение, где сообщил, что жив и здоров, а тех, кто в этом сомневается, пишет Mash, «он со всей своей прытью полюбит в рот и родословную». 

Данное видео попалось на глаза медикам. Он удивились его неуважению к их работе и попытке устроить скандал. Возникли подозрения в осознанной инсценировке случившегося ради пиара в СМИ. 

Также руководитель движения «Армия защитников отечества» Иван Отраковский обвинил журналиста в хайпе и злоупотреблении своим статусом. Ко всему прочему припомнил слова Отара Кушанашвили, критикующие правительство РФ и осуждающие СВО, и подал обращение в Генпрокуратуру России с просьбой организовать проверку и дать правовую оценку его действиям.

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#новости
#звёзды
#здоровье
#шоу-бизнес
#инфаркт
#генпрокуратура
#россия
#жалобы
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Сваха Сябитова рассказала, кто виноват в романтических неудачах Батрутдинова
Сябитова обвинила Харламова в любовных неудачах Тимура Батрутдинова
13 ноября 2023, 13:34

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Телеведущая и сваха Роза Сябитова на «Шоу Воли» сделала предположение, что Тимур Батрутдинов не может найти себе невесту из-за своего близкого друга Гарика Харламова.
«Я бы категорически запретила ему дружить с Харламовым. Сам Харламов женился и развелся, и сейчас достаточно активная жизнь у него. А у Тимурчика что? Ему надо прекратить дружить с ним вне работы — и всё наладится», —утверждает Роза Сябитова.
Телеведущую беспокоит и одиночество певицы Ольги Бузовой. Роза Сябитова назвала её умницей и своей болью. Сваха посоветовала Бузовой разгрузить рабочий график, чтобы появилась возможность встретить любовь. 

«Оленька, хорош по Африке ездить! Там точно российского мужика не найдешь», —советует Роза Сябитова.
Ранее сообщалось, что Тина Канделаки подтвердила рождение третьего ребёнка. «СтарХит» пишет, что в начале года СМИ предполагали, что в семье у 48-летней продюсера и журналиста Тины Канделаки и 36-летнего медиа-менеджера Василия Бровко родился ребёнок. Сообщалось, что семья обратилась к услугам суррогатного материнства.

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