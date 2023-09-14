Победительницу «Пацанок» Анастасию Петрову сбила машина

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Победительница шоу «Пацанки» Анастасия Петрова попала в ДТП, об этом сообщает StarHit.
По информации СМИ, 22-летняя звезда ТВ возвращалась домой из продуктового магазина, когда на нее, внезапно, налетел автомобиль. Девушка до сих пор находится в травмпункте, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
К счастью, серьезных травм девушка не получила, и совсем скоро окончательно остановится.
Поклонники Петровой пожелали ей скорейшего выздоровления.
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«Это было настолько неожиданно, что я растерялась от болевого шока и подумала, что все окей. В итоге у меня трещина на два ребра и сильные ушибы. Кожа тоже стесана нормально так с рук и ног», - рассказала пострадавшая.
Поклонники Петровой пожелали ей скорейшего выздоровления.
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Евгения Парфентьева