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Победительницу «Пацанок» Анастасию Петрову сбила машина

14 сентября 2023, 15:48
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Победительница шоу «Пацанки» Анастасия Петрова попала в ДТП, об этом сообщает StarHit.
По информации СМИ, 22-летняя звезда ТВ возвращалась домой из продуктового магазина, когда на нее, внезапно, налетел автомобиль. Девушка до сих пор находится в травмпункте, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Это было настолько неожиданно, что я растерялась от болевого шока и подумала, что все окей. В итоге у меня трещина на два ребра и сильные ушибы. Кожа тоже стесана нормально так с рук и ног», - рассказала пострадавшая.


К счастью, серьезных травм девушка не получила, и совсем скоро окончательно остановится.

Поклонники Петровой пожелали ей скорейшего выздоровления.

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#автомобиль
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Катя Лель узнала инопланетян, которые 30 лет назад украли ее зубы
13 сентября 2023, 18:11

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Катя Лель заявила, что в найденных в Мексике инопланетянах узнала тех самых, которые украли у нее зубы в юности. Об этом артистка рассказала телеграм-каналу SHOT. По словам Кати, найденные странные существа похожи на тех, которые вышли с ней на связь.
«Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество разных цивилизаций. Начинаем удивляться новым открытиям», — сказала SHOT певица. 
Она добавила, что людям пора узнать правду. 

Напомним, Катя давала откровенное интервью, в котором она рассказала о мистических событиях совей жизни. Так, в 16 лет девушка с сестрой и мамой находились дома, но внезапно возле окна она увидела свет, после которого у нее пропали зубы. По словам певицы, ей не было больно и она не потеряла ни капли крови. Семья все видела, никому память не стерли, заключила Катя. 

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#певица
#зубы
#интервью
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Козловский выиграл у Бородина в суде один рубль
Суд удовлетворил иск Козловского по оспариванию данных о дискредитации армии
13 сентября 2023, 15:37

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск актера Данила Козловского к главе ФПБК Виталию Бородину о защите чести и достоинства, сообщил источник «РИА Новости».
«Суд частично удовлетворил иск Козловского Д. В. Признаны несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространяемые Виталием Бородиным в своем канале в Telegram», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Суд обязал Бородина удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить Козловскому один рубль.

Напомним, ранее Бородин попросил Генпрокуратуру проверить актера Данилу Козловского на предмет финансирования Вооруженными силами Украины. По информации СМИ, на этот раз причиной обращения Бородина стала дружба Козловского с режиссером Александром Роднянским*. Кинодеятели вместе работали над картиной «Чернобыль» и до сих пор остаются в очень теплых отношениях.

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*Является иностранным агентом

#суд
#рубль
#актёр
#москва
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Комик Андрей Бебуришвили был сражен внезапным сильным недугом
Mash: Комику Бебуришвили экстренно вызвали скорую
13 сентября 2023, 13:24

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Российскому комику, резиденту «Камеди Клаб» Андрею Бебуришвили пришлось экстренно вызывать скорую помощь. Он жаловался на страшные боли в животе. К тому же у стендапера врачи зафиксировали высокую температуру.
Столичные медики смягчили симптомы пока непонятного заболевания и настоятельно рекомендовали Андрею поехать с ними в больницу, чтобы провести всестороннее и тщательное обследование. Однако Бебуришвили, поблагодарив врачей бригады скорой помощи, от госпитализации отказался, сообщает телеграм-канал Mash.

Андрей родился 11 сентября 1992 года в Волгограде в семье медиков. В студенческие годы начал играть в КВН, был капитаном команды «Оптимус Прайм». В 2014 году принял участие в проекте ТНТ «Камеди Баттл». Его шутки «на грани фола» пришлись по вкусу жюри и зрителям, после чего Андрея пригласили стать постоянным резидентом «Камеди Клаб». В 2022 году он сменил Гарика Харламова на посту ведущего этой популярной программы.

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#симптомы
#медики
#заболевания
#квн
#программа
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Певица Катя Семенова назвала Галкина* продуктом либерального воспитания
13 сентября 2023, 03:52

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певица Катя Семенова заявила, что юморист Максим Галкин* и актер Артур Смольянинов** критикуют Россию по причине своего либерального воспитания. Об этом пишет «АиФ».
«По-моему, ничего проще нет, как уехать в другую страну, облить грязью собственную Родину, где ты родился, и почему-то потом, когда здесь все поменялось, приехать героем. Я не понимаю до сих пор, почему я от себя из Измайлово еду до Таганки по улице Солженицына», — цитирует издание слова собеседницы.

По мнению Семеновой, Смольянинов и Галкин являются «выкормышами» тех времен, когда в моде было ругать СССР, РФ и все с ними связанное. Тогда все американское воспринималось как самое лучшее, а покинувшие страну эмигранты считались героями.

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Чулпан Хаматова заменила Юлию Чичерину в песне «Би-2» и возмутила россиян
 

*Является иностранным агентом

**Является иностранным агентом

#рф
#россия
#артист
#актёр
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Роман Костомаров рассказал о предательстве Домниной
12 сентября 2023, 17:53

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в беседе ведущей Лерой Кудрявцевой на передаче «Секрет на миллион» рассказал, как ему изменяла жена Оксана Домнина. Девушка завела роман с Владимиром Яглычем во время участия в шоу «Ледниковый период». И в 2013 решила уйти из семьи.

«Она ушла не прячась, не втихую», — отметил Костомаров.
Домнина призналась, что в отношениях произошел кризис, но мимолетное увлечение быстро прошло и она вернулась к мужу для воспитания общих детей. 

Роман Костомаров за последний год прошел много жизненных испытаний, среди которых кома и ампутация. Олимпийский чемпион также стал героем документального сериала, посвященного технологиям в протезировании. В сериале у Романа будет отдельная сюжетная линия, в которой он расскажет как проходил адаптацию к новому телу. 

 «Вообще чудо то, что я здесь сижу, наверное, сегодня», — заявил спортсмен.

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#кризис
#ампутация
#спортсмен
#роман
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Бузова показала образ со съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
12 сентября 2023, 06:27

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала в Телеграм-канале образ со съемок ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где она исполнит роль супруги управдома Бунши — Ульяны Андреевны.
«Настроение — понедельник. Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма на ТНТ», — подписала знаменитость пост.



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#пост
#певица
#актриса
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Чулпан Хаматова заменила Юлию Чичерину в песне «Би-2» и возмутила россиян
12 сентября 2023, 04:33

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Рок-группа «Би-2» в своей популярной композиции «Мой рок-н-ролл» заменила Юлию Чичерину актрисой Чулпан Хаматовой.
Музыкальный коллектив прибыл на музыкальные гастроли в Латвию, пишет «Газета.Ru». В ходе концерта на арене «Арена Рига» на сцену вышла Чулпан Хаматова, поприветствовала на латышском языке аудиторию, после чего исполнила партию Чичериной в песне «Мой рок-н-ролл».

Отмечается, что концерт «Би-2» в Риге на протяжении трех лет откладывался из-за ограничений на фоне пандемии COVID-19 и из-за трудностей с получением виз.

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#концерт
#рок
#латвия
#россия
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Мизулина посоветовала Минобороны призвать Даню Милохина в ВС РФ
11 сентября 2023, 22:48

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с просьбой призвать на срочную службу в ВС РФ блогера Даню Милохина. Соответствующее обращение опубликовано в ее Телеграм-канале.
«Блогер не был ранее призван в ряды ВС России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет», — говорится в публикации.

Мизулина добавила, что Милохина нужно отправить в армию, так как скоро в России начнется осенняя призывная кампания.

По словам главы ЛБИ, ранее Милохин «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами Родины». Мизулина считает, что призыв блогера в российскую армию поспособствует его патриотическому воспитанию, а сам Милохин сможет доказать преданность и верность своей стране.

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#призыв
#блогер
#россия
#армия
#минобороны рф
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Тиктокера Милохина призовут на срочную службу осенью 2023 года
11 сентября 2023, 19:45

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Самого популярного в России тиктокера Даню Милохина призовут на срочную службу осень 2023 года, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
Милохин уехал из страны в начале СВО. Однако, пару дней назад стало известно, что звезда вернулась в Москву, накатавшись по ОАЭ, США, Казахстану и Китаю.

При этом, на воинском учёте в Краснодарском крае он стоит ещё с 2018 года, и никаких оснований для отсрочки от службы все эти годы у него не было. 

При этом, в СМИ напомнили, что ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже направляла обращение в Минобороны с просьбой проверить, почему Милохин столько лет успешно скрывается от военкоматов.

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