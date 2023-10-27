Подруга Пугачевой рассказала о тайной связи певицы с Россией

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Портниха Любовь Аксенова, называющая себя старой подругой Аллы Пугачевой, рассказала «Московскому комсомольцу» о настроении артистки и ее связях с Россией.
Аксенова заявила, что певица не рассказывает о своих действиях и местоположении, так как «любителей поживиться на ней очень много». При этом, певица не забывает о родине и продолжает поддерживать связь с оставшимися в России друзьями и родственниками.
Она также призывала фанатов Пугачевой чаще показывать сою любовь к артистке, так как это может помочь поменять решение Аллы жить далеко от РФ.
Ранее член комитета Госдумы Евгений Фёдоров предрёк печальный исход Максиму Галкину* и Алле Пугачёвой. Депутат считает, что артисты лишатся всей своей зарубежной недвижимости и останутся там никому не нужными.
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*признан иностранным агентом на территории РФ.
«Я общаюсь с теми, кто с ней разговаривал. Настроение у Аллы сейчас, конечно, не очень хорошее. Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется, но дети есть дети», — заявила Аксенова.
Ранее член комитета Госдумы Евгений Фёдоров предрёк печальный исход Максиму Галкину* и Алле Пугачёвой. Депутат считает, что артисты лишатся всей своей зарубежной недвижимости и останутся там никому не нужными.
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*признан иностранным агентом на территории РФ.
Алина Юрчак