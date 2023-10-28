Покинувший Россию актёр серила «Кухня» сдал в аренду свою элитную квартиру в Москве

Фото: iStock/simpson33
Покинувший Россию актёр театра и кино Андрей Бурковский сдал в аренду свою элитную четырёхкомнатную квартиру в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Причиной такого решения стало то, что семья оказалась в невыгодном положении, поскольку приобреталась квартира в ипотеку на десять лет. Они приняли решение сдавать её, чтобы получить дополнительный доход. В настоящее время в ней живёт семья с ребёнком, которая выплачивает порядка 120 тысяч рублей в месяц.
Читайте также:
Уехавший на фоне СВО актёр Бурковский вернулся в Россию после провала в США
Музыкант Noize MC* продолжает продавать своё российское имущество
Семён Слепаков* окончательно распрощался с Россией
*признаны Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова