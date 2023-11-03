Покинувший Россию Смольянинов* играет с группой в подземных переходах Латвии

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Уехавший из России и поливавший грязью родную страну актер Артур Смольянинов* так и не дождался в награду достойных предложений о работе. Тогда он решил сменить амплуа и собрал музыкальную группу, с которой выступает в Латвии в подземных переходах.
Недавно отметивший 40-летие артист никак не хочет признать, что опустился уже на самое дно. Игру в поземных переходах он называет «новым витком творчества». Стоит напомнить, что в мае этого года Смольянинов* уезжал в США, где планировал устроить гастрольный тур с собственным спектаклем. Билеты стоили сущие копейки, но и их не удалось продать. В итоге он выступал на квартирниках в домах сердобольных русских эмигрантов, а театральный проект с треском провалился.
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Александр Бойцов