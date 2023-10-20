Поклонники Шатунова раскритиковали SHAMAN за исполнение песни «Ласкового мая»

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Зрители трибьют-концерта, посвящённого 50-летию бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, остались недовольны выступлением певца SHAMAN. Об этом сообщает msk1.ru.
Концерт «Здесь был Юра!» прошёл во вторник, 17 октября, в Crocus City Hall в Москве. Песни Юрия Шатунова исполнили SHAMAN, Лариса Долина, Сергей Жуков, Игорь Крутой, Дмитрий Маликов и другие известные российские певцы. Проводили концерт телеведущие Лера Кудрявцева и Андрей Малахов.
Поклонникам творчества Шатунова не понравилось, что многие артисты, исполнявшие его хиты, не только не были лично знакомы с артистом, но и не присутствовали на его похоронах. По словам зрителей, артисты пели в своих индивидуальных манерах, что не понравилось тем, кто ожидал приближенного к оригиналу исполнения.
Больше всего зрители раскритиковали работу популярного российского певца SHAMAN, который совершенно не передал атмосферу оригинального исполнения. К тому же, певец не был лично знаком с Шатуновым, никогда не общался с ним, поэтому спеть композиции «Ласкового мая» и выразить какие-либо эмоции он не смог.
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Поклонникам творчества Шатунова не понравилось, что многие артисты, исполнявшие его хиты, не только не были лично знакомы с артистом, но и не присутствовали на его похоронах. По словам зрителей, артисты пели в своих индивидуальных манерах, что не понравилось тем, кто ожидал приближенного к оригиналу исполнения.
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Анастасия Чинкова