Политолог Ведруссов: Уважающий себя человек не пойдёт на концерт Пугачёвой

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Политолог Александр Ведруссов заявил, что посещение концертов певицы Аллы Пугачёвой в сложившейся ситуации для россиян является своеобразным оскорблением.
При этом, он допустил возможность проведения концертов артистки на отдельных региональных небольших площадках.
При этом, сам эксперт признался, что симпатии у него певица никогда не вызывала, хотя он и признал, что определённы1й талант у Пугачёвой всё же есть.
Читайте также:
Депутат Шолохов заявил о необходимости запрета концертов Пугачевой
«Выступит в Москве»: Пугачева тайно записала альбом в России, что задумала примадонна
Пугачёва записала три песни на российской студии
«Надо воспитывать общество в определённой спокойной снисходительной нетерпимости к такому роду персонажу. Пусть он в каких-то крупных городах соберёт какой-то клуб в частном порядке. Но при этом уважающий себя человек на этот концерт не пойдет, и, если у него спросят его мнение, он скажет, что на такие концерты лучше не ходить или на какие-то мероприятия», — заявил в беседе с Pravda.Ru Ведруссов.
Читайте также:
Депутат Шолохов заявил о необходимости запрета концертов Пугачевой
«Выступит в Москве»: Пугачева тайно записала альбом в России, что задумала примадонна
Пугачёва записала три песни на российской студии
Мелисса Тимофеева