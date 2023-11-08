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Политолог Ведруссов: Уважающий себя человек не пойдёт на концерт Пугачёвой

08 ноября 2023, 19:09
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Политолог Александр Ведруссов заявил, что посещение концертов певицы Аллы Пугачёвой в сложившейся ситуации для россиян является своеобразным оскорблением.
При этом, он допустил возможность проведения концертов артистки на отдельных региональных небольших площадках.

«Надо воспитывать общество в определённой спокойной снисходительной нетерпимости к такому роду персонажу. Пусть он в каких-то крупных городах соберёт какой-то клуб в частном порядке. Но при этом уважающий себя человек на этот концерт не пойдет, и, если у него спросят его мнение, он скажет, что на такие концерты лучше не ходить или на какие-то мероприятия», — заявил в беседе с Pravda.Ru Ведруссов.


При этом, сам эксперт признался, что симпатии у него певица никогда не вызывала, хотя он и признал, что определённы1й талант у Пугачёвой всё же есть.

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#концерт
#певица
#мнение
#шоу-бизнес
#артист
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Депутат Шолохов заявил о необходимости запрета концертов Пугачевой
08 ноября 2023, 18:20

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал запретить выступления певицы Аллы Пугачевой в Москве из-за, по его мнению, низкого спроса зрителей на концерты артистки.
«Я не знаю, кому хочется смотреть на престарелую диву. Даже если Пугачева даст концерты в Москве, не думаю, что они будут пользоваться большим спросом. Если есть какие-то правовые основания, то стоит эти выступления вообще запретить», — отметил в беседе с NEWS.ru Шолохов.

При этом, по его словам, концерты певицы могут быть отменены на законодательном уровне после соответствующих проверок правоохранительных органов. А в случае, если Пугачёва доносила фейковую информацию о российской армии до зрителей, то её могут даже призвать к ответственности.

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#певица
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#концерт
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Звукорежиссер Лалетин подтвердил запись Пугачевой трех песен в России
08 ноября 2023, 17:44

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию 3 ноября. Визит артистки был краткосрочным и уже через два дня примадонна вновь покинула страну. Вокруг визита примадонны ходило множество слухов. Кто-то связывал ее приезд с разногласиями в семье, другие предполагали, что 74-летняя певица вернулась, чтобы составить завещание. Редакция «Радио 1» расскажет, зачем на самом деле Пугачева наведывалась в Россию, и с какой целью она посетила известную студию звукозаписи в Твери.

Пугачева тайно записала новый альбом в России


По информации телеграм-канала SHOT, на следующий день после прибытия в Россию, Пугачева отправилась в Тверь, где посетила известную студию звукозаписи «Салам».

Основатель студии рассказал журналистам, что встретил певицу четвертого ноября и записал с ней мини-альбом. По его словам, артистка исполнила три новых песни. Примадонна сообщила ему, что не желала записывать треки в Москве, чтобы не привлекать излишнего внимания. Портал сообщает, что премьера песен состоится в Дубае, где она намерена выступить с сольным концертом. Владелец аудио-мастерской сообщил, что все записанные песни про жизнь и про любовь. Он также добавил, что не знает, где треки будут обрабатываться позже.

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Основатель студии Игорь Лалетин работал с певицей во время расцвета ее карьеры. Впервые артистку привел на студию Филипп Киркоров, затем она приезжала для записи самостоятельно. Именно в Твери шла работа над альбомом «Не делайте мне больно, господа».

Прежде на студии записывались Андрей Губин, Алсу, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова и другие популярные исполнители. Стоимость записи одной песни начинается от 100 тысяч рублей.

Пугачева может вернуться на российскую сцену в новогодние праздники  


Телеграм-канал Mash сообщает, что Пугачева может вновь выступит на российской сцене в новогодние праздники. По информации портала, продюсеры певицы занимаются к подготовке выступлений артистки: ищут музыкантов и обновляют райдер.
Выступления Пугачевой уже запланированы на Кипре и в Дубае, однако Пугачева может выступить и в России, если будут соблюдены специальные условия.

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Согласно требованию артистки, организаторы ее концертов в Москве должны будут обеспечить конфиденциальность, отказаться от анонсов в СМИ и не допустить провокаций во время ее выступлений. Зрителям также должно быть запрещено снимать концертную программу на мобильный телефон.   


Пугачева вернулась в Россию


Третьего ноября Пугачева была замечена на Ленинградском вокзале в Москве. В России певица появилась в сопровождении помощников. В сети появилось видео, на котором видно, как примадонна въезжает на территорию своего замка в деревне Грязи.  

Предполагалось, что певица вернулась в одиночестве из-за разлада с супругом. Однако по информации телеграм-канала Mash, певица приехала в Россию, чтобы решить проблемы с недвижимостью. Прежде сообщалось, что у артистки были неоплаченные налоги за дом.

Владелец студии звукозаписи Игорь Лалетин также подтвердил, что Пугачева приехала для того, чтобы разобраться с налогами.

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#сми
#премьера
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#киркоров
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Пугачёва записала три песни на российской студии
Пугачёва записала три песни на тверской студии «Салам»
08 ноября 2023, 15:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачёва записала в России три песни. Об этом РИА Новости сообщил звукорежиссёр Игорь Лалетин.
Отмечается, что песни были записаны на тверской музыкальной студии «Салам», основателем которой является Лалетин. Пугачёва посетила известную площадку 3 ноября во время визита в Россию.

Как уточнил собеседник агентства, треки не будут выставлены в массы, они записаны исключительно для личного пользования. Лалетин рассказал, что Пугачёва исполнила песни о любви и о жизни. 

Также звукорежиссёр поделился, что в студии прекрасно побеседовал с артисткой, они даже вспомнили общие истории из прошлого. После этого Пугачёва уехала. 

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#россия
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В сети появились эксклюзивные фото Пугачевой из её последней поездки в Тверь
Алла Пугачёва записала новый альбом в тверской студии звукозаписи
08 ноября 2023, 14:48

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В сети появились фотографии звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой, сделанные во время её последней поездки в Тверь в студии звукозаписи, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, вечером 2 ноября стало известно, что певица проехала через КПП в Псковской области на территорию России. На Родине Пугачёва провела несколько дней и уже 5 ноября вновь покинула страну.

Выяснилось, что Примадонна ездила в Тверь и посетила студию звукозаписи «Салам», в которой Пугачёва и её бывший возлюбленный Филипп Киркоров записывали свои хиты ещё в 90-х годах. В «Саламе» также работали такие звёзды российского шоу-бизнеса как: Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и многие другие. 

По информации СМИ, ​на этот раз Пугачёва записала три новые песни. Какие именно и где они будут представлены - пока не раскрывается. Предположительно, она может исполнить новые композиции на своём сольном концерте в Дубае.

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#киркоров
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Пугачёва может тайно выступить в Москве в новогодние праздники
Mash: Пугачёва может тайно вернуться на российскую сцену в новогодние праздники
08 ноября 2023, 12:30

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Певица Алла Пугачёва может вернуться на российскую сцену в новогодние праздники. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, продюсеры артистки уже занимаются поиском музыкантов для выступлений и обновляют рейдер. Предполагается, что гонорар Пугачёвой будет рекордным и составит 500 тысяч долларов, что на 150 тысяч долларов больше, чем в 2020 году. При этом, в рейдер ещё не входят затраты на проживание, перелёты и иные условия. 

Отмечается, что выступления Пугачёвой должны пройти на Кипре, где она сейчас проживает, а также в Дубае. Но артистка может вновь вернуться и на российскую сцену, но только при выполнении ряда условий. Так, организаторы концертов в Москве должны будут отказаться от анонсов в СМИ, не допустить провокаций и запретить присутствующим снимать выступление на телефон. 

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#шоу-бизнес
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#певица
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Жители Москвы поругались из-за возвращения Пугачевой в Россию
08 ноября 2023, 02:51

Фото: сайт Кремля

Возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию вызвало разнообразные реакции среди людей. Одни приветствовал ее приезд с радостью, другие выразили мнение, что артистка здесь не нужна, пишет ОСН.
Вечером 2 ноября Алла Пугачева пересекла российскую границу в Псковской области, села в свой автомобиль Toyota Camry и направилась в неизвестном направлении. Позднее ее заметили на Ленинградском вокзале в Москве и даже запечатлели на видео. При этом певица была без мужа Максима Галкина и их детей. Однако спустя три дня Пугачева покинула Россию, и ее муж опубликовал фото, на котором они находятся уже в Латвии.

Некоторые россияне задались вопросом, почему она вернулась и так быстро уехала. Мнением жителей Москвы по поводу ее приезда поделился сайт MSK1.RU.

Издание отмечает, что большая часть москвичей не увидели ничего странного в том, что Примадонна тайком приезжает и уезжает, и она имеет право на такие перемещения. Некоторые подчеркнули, что она всегда оставалась Примадонной, а другие выразили свое уважение к ее личной жизни и свободе передвижения.

В то же время, нашлись и те, кто высказал недовольство по поводу ее возвращения, утверждая, что она ранее критиковала Россию и ее правительство.

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#алла пугачёва
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#россияне
#право
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Садальский назвал Галкина* «глупым человеком» из-за его поведения
Садальский назвал Галкина* «глупым человеком» из-за бегства из России
08 ноября 2023, 01:18

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Заслуженный артист РФ Станислав Садальский поделился своим мнением о юмористе Максиме Галкине*, сбежавшем из России. Об этом пишет aif.ru.
Садальский напомнил, что Галкин*, покинув Российскую Федерацию, отпускал во время своих выступлений циничные «шутки» о стране. Кроме того, в Варшаве Максим Галкин* недавно исполнял песню на украинском языке.

«Максим — глупый человек. Он глубоко глупый, понимаете? Уж лучше бы молчал. Сидел и молчал бы», — подчеркнул Станислав Садальский.

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#артист
#россия
#актёр
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Садальский объяснил, почему Пугачёва лишилась армии поклонников
Садальский: Пугачёва лишилась армии фанатов из-за побега из России
08 ноября 2023, 00:52

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг певицы, народной артистки СССР Аллы Пугачёвой. Об этом пишет aif.ru.
В том числе Садальский объяснил, почему примадонна лишилась армии поклонников. По мнению артиста, фанаты Пугачёвой не смогут простить ей отъезд из страны в трудный для России период.

Он добавил, что, когда публика дарит артисту огромную любовь, насколько же огромным может быть и разочарование. Особенно, если поведение популярного человека не соответствует ожиданию его фанатов.

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#страны
#россия
#алла пугачёва
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Модный дом Dior разорвал сотрудничество с моделью Хадид за поддержку Палестины
07 ноября 2023, 21:35

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Дом высокой моды Dior разорвал сотрудничество с американской моделью Беллой Хадид за поддержку Палестины, об этом сообщает Al Bawaba News.
Хадид была лицом Dior с 2016 года, однако, не так давно модель высказалась в поддержку Палестины. Она заявила, что сектор Газа находится в состоянии гуманитарного кризиса и осудила удары по мирному населению.

Сегодня Dior представил свою новую рекламную компанию, лицом которой, вместо Хадид, стала израильская модель Май Тагер.

Никаких официальных комментариев представители пока не давали, однако, интернет-пользователи уже публично осудили Dior за подобный шаг и призвали покупателей массово бойкотировать бренд.

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