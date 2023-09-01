Помощница Пугачевой рассказала, когда примадонна планирует вернуться в Россию

Фото: Фотобанк Московской области
Помощница Аллы Пугачёвой Елена Чупракова прокомментировала слухи о возвращении артистки в Россию, в интервью «Абзац».
Ранее звездный стилист Джордж Ровалс, который называет себя другом артистки, заявил, что она поделилась с ним планами о возвращении на Родину.
Напомним, не так давно Пугачеву засняли во время выступления в курортном поселке Краснодарского края Лазаревское.
В сентябре 2022 года Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль на постоянное место жительства. В России супруги распродали недвижимость, певица разорвала связи со всеми бизнес-партнерами.
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*Признан иноагентом на территории РФ.
«Я не знаю, кто это (Джордж Ровалс), никакой информации о её приезде нет. (Она) нормально себя чувствует. На сцену пока не собирается. О её творческих планах я не в курсе», – прокомментировала ситуацию Чупракова.
В сентябре 2022 года Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль на постоянное место жительства. В России супруги распродали недвижимость, певица разорвала связи со всеми бизнес-партнерами.
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*Признан иноагентом на территории РФ.
Евгения Парфентьева