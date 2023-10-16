Помощницу Шнурова обвиняют в краже 5,5 млн рублей

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
У солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его супруги Ольги были похищены 5,5 миллионов рублей. Об этом пишет «Ъ».
Уточняется, что уголовное дело по данному инциденту было возбудили в декабре 2022 года. Защита требует дополнительного расследования и следственного эксперимента для установления всех обстоятельств произошедшего.
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