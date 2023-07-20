Поп-король снова собрался под венец

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Экс-диджей поп-звезды Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева рассказала о том, что артист готовится к скорой свадьбе. Об этом 20 июля сообщает «Комсомольская правда».
«Он не познакомил нас, но я заметила, как у него горят глаза. Мы виделись в конце июня на дне рождении его сына Мартина. Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив», — рассказала Гусева.Певец и сам не так давно признался, что больше не одинок, и встретил женщину своей мечты. Однако имя ее Киркоров раскрывать отказался.
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