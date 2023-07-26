Поступок семилетнего сына довел Подольскую до потери сознания

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5» Наталья Подольская рассказала о поступке своего семилетнего сына, который чуть не довел ее до потери сознания. Об этом пишет «Дни.Ру».
В рамках своего онлайн-шоу «Ваша Наташа» Подольская пожаловалась психологу Виктории Дмитриевой, что ее старший сын Артемий постоянно кривляется. Это вызывает сильное беспокойство у певицы. Она также обеспокоена музыкальным вкусом своего сына.
Подольская не уточнила, в песне какого из музыкальных артистов прозвучало это слово.
Напомним, ранее экс-диджей поп-звезды Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева рассказала о том, что артист готовится к скорой свадьбе. Певец и сам не так давно признался, что больше не одинок, и встретил женщину своей мечты. Однако имя ее Киркоров раскрывать отказался.
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«И когда я услышала в песне, которую слушал сын, слово «отсоси», я подумала, что я просто теряю сознание. Хотя Тема, действительно, не знает значение этого слова», — цитирует певицу «Дни.Ру».
Напомним, ранее экс-диджей поп-звезды Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева рассказала о том, что артист готовится к скорой свадьбе. Певец и сам не так давно признался, что больше не одинок, и встретил женщину своей мечты. Однако имя ее Киркоров раскрывать отказался.
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Екатерина Коршунова