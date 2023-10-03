Приемный отец Милохина опроверг информацию о призыве сына в армию

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Приемный отец популярного тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что никто не вручал ему повестку на имя сына в октябре, в интервью «РИА Новости».
Ранее в сети появилась информация о том, что Даню Милохина официально призвали на военную службу в ряды Вооруженных сил РФ. По информации Mash, по его месту прописки в Анапе пришли с повесткой люди из военкомата на второй день начавшегося в России осеннего призыва.
Однако, эту информацию не подтвердил приемный отец Милохина.
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Однако, эту информацию не подтвердил приемный отец Милохина.
«Журналисты решили освежить эту новость, как будто это было вчера. На самом деле еще в середине сентября приезжал наряд полиции - трое участковых, когда искали его (Милохина). Они приехали, сказали, что будут вручать повестку, но так его здесь нет, взяли с нас объяснение. Мы сказали, что мы не знаем, где он», - прокомментировал ситуацию Тюленев.Приемный отец также отметил, что блогер хотел бы вернуться в Россию, чтобы оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию и продолжить работу в своей стране.
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