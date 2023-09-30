Продюсер Рудченко раскрыл секреты госконтрактов артистов

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Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с «Царьградом» рассказал о секретах госконтрактов российских звёзд.
Кроме того, за разные мероприятия артисты получают разное количество гонораров. И порой, они могут быть слишком заниженными. Такая ситуация произошла с музыкантом Андреем Макаревичем*, который за последний концерт получил намного меньшую сумму, чем обычно. Это может происходить по разным причинам. Например, это могут быть какое-то ранее выстроенное сотрудничество, за которое артист уже получал гонорар. Таким образом, озвученные данные о суммах госконтрактов вновь не совпадают с реальными.
*признан Минюстом РФ иноагентом
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