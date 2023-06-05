Музыкальный проект «Три дня дождя» закрыли на неопределённый срок

Фото: Фотобанк Московской области
Из-за проблем с алкоголем у солиста музыкальную группу «Три дня дождя» закрыли на неопределённый срок
Продюсер музыкальной группы «Три дня дождя» заявил о временном закрытии проекта из-за проблем солиста Глеба Викторова, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя. Об этом написал телеграм-канал лейбла IZBA.
Также медиаменеджер подчеркнул, что у вокалиста начались проблемы с психикой, в том числе участились панические атаки. Продюсер извинился перед фанатами коллектива, а также опроверг сообщения о том, что Викторов начал употреблять наркотики.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы оштрафовал российскую телеведущую Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иноагента под постом в социальной сети. На артистку наложили штраф в 30 тысяч рублей.
Отмечается, что протокол на телеведущую Роскомнадзор составил еще в мае, за отсутствие соответствующей маркировки под постом в ее личном аккаунте в социальной сети.
*Признана иноагентом на территории РФ.
Также медиаменеджер подчеркнул, что у вокалиста начались проблемы с психикой, в том числе участились панические атаки. Продюсер извинился перед фанатами коллектива, а также опроверг сообщения о том, что Викторов начал употреблять наркотики.
Отмечается, что протокол на телеведущую Роскомнадзор составил еще в мае, за отсутствие соответствующей маркировки под постом в ее личном аккаунте в социальной сети.
*Признана иноагентом на территории РФ.
Андрей Гаврилов