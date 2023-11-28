Прохора Шаляпина едва не задушил чемпион мира по дзюдо

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Чемпион мира по дзюдо Алексей Леденёв не рассчитал силу и едва не задушил певца Прохора Шаляпина. Об этом сообщает Pravda.ru.
Отмечается, что накануне мужчины встретились на съёмках передачи «Дзюдо со звездами». Шаляпин решил выйти на ринг вместе с Леденёвым, однако это решение чуть не стоило ему жизни. Дзюдоист, не рассчитав силы, едва не задушил артиста, в результате чего Шаляпин потерял сознание.
Врачи, присутствовавшие на съёмочной площадке, оперативно оказали певцу медицинскую помощь, благодаря которой он вскоре пришёл в себя.
Чемпион мира, комментируя инцидент, сказал, что слегка «переборщил».
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Анастасия Чинкова