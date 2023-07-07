Прокуратуру попросили проверить VK Fest на пропаганду «пошлости и деградации»

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
«Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» обратился в прокуратуру с жалобой на прошедший 1 и 2 июля VK Fest, сообщает Telegram-канал Baza.
Больше всего главу организации Виталий Бородина возмутили выступления трех артистов: Элджея, Хаски и Инстасамки. По мнению Бородина они «засветились пропагандой наркотиков, пошлости, деградации», а сам фестиваль «продолжает навязывать детям и молодёжи самую низменную грязь», пока «отцы на фронте».
Главу организации также крайне возмутило появление Моргеншетрна* на экране позади Элджея, когда артист исполнял их совместный трек «Cadillac». По мнению представителей проекта, так организаторы фестиваля позволили запрещенному в России рэперу принять участие в шоу.
Команда Бородина просит проверить «опасных» для молодежи артистов, а также запретить их выступление на фестивали в следующем году.
*Признан иноагентом на территории РФ.
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Главу организации также крайне возмутило появление Моргеншетрна* на экране позади Элджея, когда артист исполнял их совместный трек «Cadillac». По мнению представителей проекта, так организаторы фестиваля позволили запрещенному в России рэперу принять участие в шоу.
*Признан иноагентом на территории РФ.
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Евгения Парфентьева