«Простите за все»: Дизайнер Лебедев извинился перед Рамзаном Кадыровым

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Российский дизайнер Артемий Лебедев извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыров, в своем Telegram-канале.
В своем посте дизайнер рассказал, что приехал в Чеченскую Республику на награждение за второе место в открытом международном конкурсе на мастер-план Грозного.
По словам Лебедева, ему даже удалось пообщаться с Кадыровым с глазу на глаз, хоть и недолго, около пяти минут. Дизайнер лично извинился перед чеченским лидером за все, что могло его задеть в высказываниях Лебедева. При этом, он заявил, что всегда уважал и часто хвалил Кадырова за принимаемые им решения, несмотря на то, что сейчас в России «это не модно».
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По словам Лебедева, ему даже удалось пообщаться с Кадыровым с глазу на глаз, хоть и недолго, около пяти минут. Дизайнер лично извинился перед чеченским лидером за все, что могло его задеть в высказываниях Лебедева. При этом, он заявил, что всегда уважал и часто хвалил Кадырова за принимаемые им решения, несмотря на то, что сейчас в России «это не модно».
«В этом посте подтверждаю свое совершеннейшее почтение Рамзану, прошу прощения и извиняюсь», - подытожил Лебедев.
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