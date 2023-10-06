«Простите за все»: Дизайнер Лебедев извинился перед Рамзаном Кадыровым

Тревожные новости о состоянии здоровья телеведущего Николая Дроздова накануне распространились в сети. По информации ряда источников, зоолог был госпитализирован в одну из столичных клиник с раком предстательной железы второй стадии. Редакция «Радио 1» расскажет, что о заболевании Дроздова говорят его близкие и где он находится в настоящее время.