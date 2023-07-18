Психолог Мирная объяснила, с чем связана внезапная активность Костомарова в соцсетях. 

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Роман Костомаров активно ведет личный блог. Спортсмен практически ежедневно показывает тренировки из зала.
По словам эксперта, спортсмены всегда преодолевать себя и перешагивать через трудности ради побед. То есть, это основная цель Костомарова, ради которой он так усердно тренируется. А введение соцсетей подразумевает собой потребность в поддержке и выполнение социальной миссии, на которой заложена его мотивация.
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