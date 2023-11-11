Пугачева ответила на негатив в своей адрес

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Алла Пугачева ответила тем, кто высказывался негативно в ее адрес, отметив, что сейчас судьбой артистки управляет вселенная и на нее повлиять уже невозможно. Об этом Пугачева написала в своем Instagram*.
Она также добавила, что у тех, кто негативно отзывался о ней, не получится отвернуть от нее поклонников, так как её голос до сих пор остаётся в людских сердцах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу.
Напомним, певица Алла Пугачева в Москву 2 ноября. Вечером в этот день певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области. На российской стороне примадонну ожидала черная Camry, на которой она и уехала. Ее помощница Елена Чупракова рассказала о том, что не знает, сколько артистка пробудет в России.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Екатерина Коршунова