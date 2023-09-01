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Пугачева продала свой второй замок с долгом за газ

Алла Пугачева продала свой второй замок в Подмосковье
01 сентября 2023, 12:24
Фото: iStock/Yuliya

Фото: iStock/Yuliya

Подмосковный замок Аллы Пугачевой, в котором накопился долг за газ в 15 тысяч рублей, уже не принадлежит певице, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее стало известно, что шикарный замок Пугачевой в Троицком районе Подмосковья является газовым должником. Газовщики подали на певицу в суд, с просьбой выплатить им 15,5 тысяч рублей.

Однако, выяснилось, что замок уже не принадлежит Пугачевой. По кадастровым документам она по-прежнему является его владелицей, но сама в доме давно не живет. По словам соседей, новым хозяином замка стал владелец одного из крупнейших ТЦ Москвы.


Отмечается, что предприниматель пользуется 50%-ной скидкой на ЖКУ по пенсионерскому тарифу.

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#долги
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Помощница Пугачевой рассказала, когда примадонна планирует вернуться в Россию
Помощница Пугачевой прокомментировала слухи о возвращении звезды в Россию
01 сентября 2023, 09:53

Фото: Фотобанк Московской области

Помощница Аллы Пугачёвой Елена Чупракова прокомментировала слухи о возвращении артистки в Россию, в интервью «Абзац».
Ранее звездный стилист Джордж Ровалс, который называет себя другом артистки, заявил, что она поделилась с ним планами о возвращении на Родину. 

«Я не знаю, кто это (Джордж Ровалс), никакой информации о её приезде нет. (Она) нормально себя чувствует. На сцену пока не собирается. О её творческих планах я не в курсе», – прокомментировала ситуацию Чупракова. 

Напомним, не так давно Пугачеву засняли во время выступления в курортном поселке Краснодарского края Лазаревское. 

В сентябре 2022 года Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и детьми перебралась в Израиль на постоянное место жительства. В России супруги распродали недвижимость, певица разорвала связи со всеми бизнес-партнерами.

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Галкин* заявил об отмене его концертов в Казахстане на государственном уровне

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*Признан иноагентом на территории РФ.

#израиль
#бизнес
#певица
#алла пугачёва
#супруги
#звёзды
#стилист
#рф
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Галкин* заявил об отмене его концертов в Казахстане на государственном уровне
31 августа 2023, 02:40

Фото: iStock/Sonate

Артист Максим Галкин* на своей странице в Instagram** пожаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов в октябре.
«Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан. И мы уже несколько месяцев бьемся за проведение этих концертов. Было все поначалу прекрасно — и начали продаваться билеты и все замечательно, а потом пошло-поехало, какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты. То останавливалась продажа, то нет», — говорит Галкин в видеообращении.

По мнению артиста, он «страшен» казахстанским властям, поэтому они испугались проводить его концерт. Галкин уверен, что в настоящее время в Казахстане существует государственный запрет на его концерты.

"Я обязательно приеду в Казахстан, но, видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы эти концерты не состоялись", - отметил Галкин*.
«Я обязательно приеду в Казахстан, но, видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы эти концерты не состоялись», — заключил Максим Галкин.

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*Запрещенная в России экстремистская организация

**Запрещенная в России экстремистская организация
#казахстан
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#instagram
#артист
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Актриса Мария Кожевникова ждёт четвёртого ребёнка
30 августа 2023, 19:18

Фото:istockphoto/netrun78

Экс-депутат Госдумы и звезда сериала «Универ» 38-летняя Мария Кожевникова объявила о скором пополнении в семье.
Мария Кожевникова, которая воспитывает троих сыновей, в скором времени вновь станет мамой.
 
«Даже многие друзья и знакомые не знают», - написала актриса в социальной сети под своим портретом с округлившимся животом.
Ребёнок родится в скором времени. Радостной новостью Кожевникова поделилась в годовщину венчания с бизнесменом Евгением. Ровно 10 лет назад они обвенчалась в Ницце. При этом официально брак не зарегистрирован, пишут СМИ.
 
«Наша любовь множится», - добавила Мария Кожевникова в сообщении о своей беременности.
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#дети
#актриса
#роды
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Галкин* заявил, что польщен вниманием на фоне отмены его концерта в Эстонии
Максим Галкин* прокомментировал новость об отмене его концерта в Эстонии
30 августа 2023, 13:38

Фото: iStock/fergregory

Максим Галкин* прокомментировал новость об отмене его концерта в Эстонии, разместив видеообращение в одной из запрещенных социальных сетей.
«Читаю злорадства: «Отменили у тебя концерт в Таллине. Ты никому не нужен. Кто только не высказался о том, что теперь у меня концертов в Эстонии не будет. Слушайте, я польщен», - прокомментировал ситуацию комик.   

Ранее стало известно, что концерт Галкина*, который был запланирован на 15 сентября в Таллине на площадке Alexela, отменили.

При этом, причины отмены выступления комик так и не назвал. 

В августе жену Галкина* Аллу Пугачеву засняли во время выступления в курортном поселке Краснодарского края Лазаревское.

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#концерт
#иностранный агент
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На блогершу Лерчек подали судебный иск на 22 млн рублей
30 августа 2023, 10:48

Фото: istockphoto/gorodenkoff

На компанию блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) подали в суд из-за экономических споров.
Telegram-канал «Светский хроник» пишет, что в суд с иском обратилось ООО «Темполайн Логистика» с требованием взыскать с ООО «Би Фит» 22 033 436 рублей. Причиной иска явились экономические споры по гражданским правоотношениям.
 
Сообщается, что Лерчек, являясь учредителем ООО «Би Фит», через него продавала свои марафоны. В генеральных директорах числился супруг блогерши Артем Чекалин, но он уволился после возбуждения уголовного дела.
 
В марте Лерчек также стала фигурантом 2 уголовных дел — о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей и отмывании денег  (133 млн рублей). Мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

По словам адвоката, семейная пара полностью погасила задолженность по налогам 3 мая.

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#блогер
#суд
#компании
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Резидент Comedy Club Бебуришвили впервые стал отцом
27 августа 2023, 19:02

Фото: iStock/Diego Cerro Jimenez

Комик Андрей Бебуришвили рассказал в новом выпуске «Шоу Воли», что стал отцом.
«Вокруг ТВ» пишет, что у Андрея Бебуришвили родилась дочь. Юморист рассказал, что жена Мария просила пока не раскрывать имя девочки.
 
Телеведущий Павел Воля поздравил комика с пополнением. «Пусть пока будет Волан-де-Морт. Ее пока нельзя называть», —сказал артист.
В июне 2023 года Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной Марии — основательнице книжного клуба. На свадьбе присутствовали комики Тамби Масаев, Илья Макаров, Гураам Амарян, Игорь Джабраилов и Александр Ваш.

По словам комика, торжество обошлось в 8 млн рублей.

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#дети
#шоу-бизнес
#артист
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Жена принца Гарри Меган Маркл хочет вернуться в кино и получить «Оскар»
27 августа 2023, 12:30

Фото: istockphoto/vzphotos

Меган Маркл планирует возобновить актёрскую карьеру и рассчитывает в будущем получить премию «Оскар».
Life & Style, ссылаясь на источник из окружения герцогини, пишет, что Меган Маркл начала переговоры с «известными режиссёрами и продюсерами», желая возобновить актерскую карьеру.
 
«После множества неудач, включая потерю сделки со Spotify на $20 млн и отказа в номинации на премию «Эмми» за документальный сериал «Меган и Гарри», она планирует вернуться к актерской карьере. Меган очень взволнована», — поделился информацией источник.
По словам инсайдера, за последние 5 лет у Меган была «куча предложений», но Маркл отказывалась от них сначала из-за королевской жизни, а потом из-за переезда в Голливуд с семьёй. Принц Гарри поддерживает жену в стремлении возобновить карьеру.
 
Сообщается, что Меган Маркл подошла к своему возвращению стратегически. Она планирует получить серьёзную драматическую роль, которая могла бы принести ей «Оскар».

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Константин Меладзе пытается продать особняк на Рублёвке
 
#кино
#фильм
#шоу-бизнес
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Константин Меладзе пытается продать особняк на Рублёвке
26 августа 2023, 13:07

Фото: istockphoto/igoriss

Украинский композитор Константин Меладзе ещё раз выставил на продажу свой коттедж в посёлке «Миллениум парк» на Рублёвке.
Telegram-канал Mash уточняет, что дом продаёт мать певца.
 
Впервые коттедж был выставлен на продажу в феврале нынешнего года за 300 млн рублей. Но объявление было снято, когда стало известно, кому принадлежит особняк.
 
Недавно дом опять появился в продаже. Но уже от имени матери артиста.  Сейчас особняк можно приобрести за 350 млн руб.
 
Дом площадью 700 кв. м расположился на 36 сотках земли. В нём есть хамам, спортзал, камин, обои и итальянская мебель ручной работы.

Ранее сообщалось, что на актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за жилья, принадлежащего ей на территории России. Дапкунайте может стать фигуранткой по делу об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимость по заявлению, поданному 19 июля. 7 сентября пройдет заседание по делу, где в качестве истца указан Р.Т. Худавердян. Актриса покинула РФ в 2022 году. До этого она проживала в Москве на Никитском бульваре.

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#композитор
#звёзды
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«Ангел» Victoria''''s Secret Жозефин Скривер родила первенца
26 августа 2023, 10:55

Фото: iStock/Diego Cerro Jimenez

Датская топ-модель, экс-«ангел» Victoria''''s Secret Жозефин Скривер в первый раз стала матерью.
0-летняя Жозефин Скривер и её 34-летний муж Александер Де Леон стали родителями девочки. Семья опубликовала фото с новорожденной малышкой в социальных сетях. На черно-белом фоте виден профиль девочки и её ручка. Новорожденная держалась за руки родителей.
 
«Аврора Джеймс. Какое счастье, добро пожаловать, крошка!» —опубликовала пост модель в социальных сетях.
В апреле 2022 года Жозефин Скривер стала женой фронтмена группы The Cab Александра ДеЛеона. Пара начала встречаться в 2013 году, а в 2018 они объявили о помолвке.

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#родители
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