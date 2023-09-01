Пугачева продала свой второй замок с долгом за газ

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Подмосковный замок Аллы Пугачевой, в котором накопился долг за газ в 15 тысяч рублей, уже не принадлежит певице, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее стало известно, что шикарный замок Пугачевой в Троицком районе Подмосковья является газовым должником. Газовщики подали на певицу в суд, с просьбой выплатить им 15,5 тысяч рублей.
Однако, выяснилось, что замок уже не принадлежит Пугачевой. По кадастровым документам она по-прежнему является его владелицей, но сама в доме давно не живет. По словам соседей, новым хозяином замка стал владелец одного из крупнейших ТЦ Москвы.
Отмечается, что предприниматель пользуется 50%-ной скидкой на ЖКУ по пенсионерскому тарифу.
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Однако, выяснилось, что замок уже не принадлежит Пугачевой. По кадастровым документам она по-прежнему является его владелицей, но сама в доме давно не живет. По словам соседей, новым хозяином замка стал владелец одного из крупнейших ТЦ Москвы.
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Евгения Парфентьева