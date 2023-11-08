Пугачёва может тайно выступить в Москве в новогодние праздники

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Певица Алла Пугачёва может вернуться на российскую сцену в новогодние праздники. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что выступления Пугачёвой должны пройти на Кипре, где она сейчас проживает, а также в Дубае. Но артистка может вновь вернуться и на российскую сцену, но только при выполнении ряда условий. Так, организаторы концертов в Москве должны будут отказаться от анонсов в СМИ, не допустить провокаций и запретить присутствующим снимать выступление на телефон.
Читайте также:
Жители Москвы поругались из-за возвращения Пугачевой в Россию
Садальский объяснил, почему Пугачёва лишилась армии поклонников
Пугачёва снова поспешно покинула Россию
Анастасия Чинкова