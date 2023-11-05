Пугачёва снова поспешно покинула Россию

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Комик Максим Галкин* сообщил в своем телеграм-канале, что воссоединился с супругой Аллой Пугачёвой. Он опубликовал их совместное фото на фоне лютеранской церкви в Сигулде, что в 50 километрах от Риги.
Позже лимузин бывшей Примадонны видели в Твери. Он был припаркован около музыкальной студии «Салам», что позволило некоторым пользователям предположить, что артистка вернулась в Россию для того, чтобы записать новую песню. Всего Пугачёва провела на Родине «три счастливых дня», как поется в ее известной композиции, а затем уехала в Латвию, где воссоединилась со своим мужем-иноагентом.
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Александр Бойцов