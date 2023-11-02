Пугачёва вернулась в Россию

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию, об этом сообщил источник Telegram-канала Baza.
По информации источника СМИ, вечером 2 ноября певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области. На российской стороне примадонну ожидала черная Camry, на которой она и уехала.
Отмечается, что супруга Пугачёвой, Максима Галкина*, вместе с ней не было.
Напомним, Пугачёва и Галкин* вместе с детьми перебрались в Израиль в сентябре 2022 года. После начала палестино-израильского конфликта муж певицы заявил, что они не намерены покидать страну, однако, 23 октября стало известно об отъезде певицы с детьми из Израиля.
Друзья звезды рассказали, что она не берёт трубку и не отвечает на сообщения. Её знакомые предполагают, что она могла отправиться на виллу в Кипре или в Майами США, где у исполнительницы также имеются апартаменты.
Теперь стало ясно, куда уехала певица.
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Отмечается, что супруга Пугачёвой, Максима Галкина*, вместе с ней не было.
Друзья звезды рассказали, что она не берёт трубку и не отвечает на сообщения. Её знакомые предполагают, что она могла отправиться на виллу в Кипре или в Майами США, где у исполнительницы также имеются апартаменты.
Теперь стало ясно, куда уехала певица.
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*Является иностранным агентом
Евгения Парфентьева