Пугачёву заметили на вечеринке на Кипре

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Певица Алла Пугачёва и её семья устроили вечеринку на Кипре. Об этом пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на фотографии крестницы артистки в соцсетях.
На днях вся семья собралась на празднике в честь дня рождения крестницы Пугачёвой Алины Галкиной. Именинница выложила в Сеть совместную фотографию с подписью: «Сегодня я отдыхаю».
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