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Пьяный актёр Чирков обматерил детей на конкурсе в ДК, ему грозит 15 суток ареста

20 ноября 2023, 13:50
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Актёру Сергею Чиркову грозит до 15 суток ареста и штраф за его выступление на детском конкурсе в ДК Обнинска, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее стало известно, что Чирков приехал провести детский конкурс в калужском ДК. На мероприятии актёр появился в нетрезвом состоянии, вёл себя крайне развязно, а также обматерил юных артистов, которые представляли свои таланты на конкурсе. Он также угрожал детям, которые снимали его на телефон.

После столь яркого перфоманса невменяемого артиста заперли в гримерке.


Чирковым заинтересовались правоохранительные органы. Его действия попадают сразу под две административных статьи - «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Оскорбление в публичном выступлении». Теперь ему грозит до 15 суток ареста, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

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#актёр
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Киркоров задолжал налоговой 5,5 миллионов рублей
20 ноября 2023, 17:30

Фото: iStock/alexialex

Народный артист РФ, певец Филипп Киркоров задолжал налоговой 5,5 миллионов рублей, об этом стала известно Telegram-каналу Baza.
По информации СМИ, в настоящий момент за Киркоровым числится 5 587 333 рублей долга. При этом, две недели назад сумма была в два раза меньше. Не исключено, что сумма может измениться, поскольку ранее Киркоров уже судился с налоговой службой. Тогда артисту насчитали лишних четыре миллиона рублей налога за его столичную квартиру. 

При этом, как утверждает Baza, закрыть этот долг Киркоров может проведя 30-минутное выступление. Как рассказал организатор концертов Табриз Шахиди, артисты такого уровня, как Киркоров, получают от семи до десяти миллионов рублей за 45-минутное выступление.

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#киркоров
#налоги
#певец
#артист
#долги
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Ридли Скотт ответил на критику французами его нового фильма «Наполеон»
20 ноября 2023, 16:09

Фото: istockphoto/LeMusique

Один из журналистов спросил Ридли Скотта о том, как он воспринимает негативные рецензии многих французских критиков его нового исторического байопика «Наполеон». Тот предпочел отшутиться в ответ на не слишком удобный вопрос.
«Этих французов не поймешь. Они даже сами себе не нравятся. Когда я показывал кинокартину в Париже, всем всё нравилось», — сказал знаменитый режиссер.

Фильм «Наполеон» рассказывает о молодых годах и пути к славе и власти корсиканского офицера Бонапарта. Наполеона сыграл Хоакин Феникс, который признался, что решающим моментом в том, что он согласился на эту роль, стала ностальгия по тем временам, когда он еще совсем молодым снимался у Скотта в «Гладиаторе». 

«Захотелось снова постараться пережить те замечательные ощущения от работы с Ридли», — сказал актёр.

Возлюбленную Наполеона Жозефину сыграла актриса Ванесса Кирби. В других ролях снялись Руперт Эверетт, Тахар Рахим, Марк Боннар, Пол Рис и другие. Премьера картины в кинотеатрах США назначена на 22 ноября, но в этот день покажут сокращенную версию, которая длится 157 минут. Полная продолжительность оригинальной версии фильма составляет 270 минут или 4,5 часа. Сам Скотт хотел бы, чтобы зрители увидели именно ее. Возможно, ему удастся договориться об этом со стриминговыми платформами.

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Актёр Владимир Носик опроверг информацию о госпитализации
20 ноября 2023, 15:15

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Народный артист России, актёр Владимир Носик опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее «Известия» сообщали, что актёр, получивший ушиб головы в результате падения около своего дома, был экстренно госпитализирован. 

В беседе с журналистами он заявил, что от госпитализации отказался и в настоящее время находится дома. 

Артист Владимир Носик получил популярность благодаря роли в многосерийном фильме «Гостья из будущего». Также он снимался в таких известных картинах как «Самая обаятельная и привлекательная», «О бедном гусаре замолвите слово», «Закрытая школа» и других. Сейчас он работает над проектами «СольФасоль» и «Моя любимая свекровь. Московские каникулы».

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Актёр Чирков обматерил детей на конкурсе талантов в Обнинске
#артист
#госпитализация
#падение
#травма
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В Москве актёр Носик поскользнулся и едва не попал в больницу с раной головы
20 ноября 2023, 14:21

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Актёр Владимир Носик поскользнулся и упал на улице в Москве, из-за чего очень сильно ушиб голову, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 75-летний актёр оступился и упал неподалёку от своего дома на Васильевской, прохожие помогли пожилому мужчине подняться и вызвали скорую помощь. 

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у мужчины ушибленную рану спинки носа, рассечение брови, а также открытую рану головы. Актёру наложили швы, однако, от госпитализации он отказался.

Самой известной работой артиста остается сериал «Гостья из будущего», а в настоящий момент он работает над проектами «СольФасоль» и «Моя любимая свекровь. Московские каникулы».

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#травма
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Актёр Чирков обматерил детей на конкурсе талантов в Обнинске
Актёра Чиркова выгнали с детского конкурса в Обнинске за курение на сцене и мат
20 ноября 2023, 12:07

Фото: iStock/nantonov

Российского актёра Сергея Чиркова выгнали с детского конкурса в Обнинске из-за пьяного дебоша, курения на сцене и мата. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директор городского дворца культуры Ирина Пахомова.
Актёр, известный по роли в детском фильме «Домовой», был приглашён в качестве специального гостя на финал молодёжного патриотического проекта «Энергия улиц», который проходит 19 ноября в Обнинске.

Однако мероприятие пошло не по плану. Чирков прибыл на детский конкурс в состоянии алкогольного опьянения, курил на сцене, ругался матом и угрожал детям. 

Организаторы заподозрили неладное ещё до начала мероприятия и запретили актёру выходить на сцену. Однако Чирков всё же прорвался на неё, но его оперативно увели и заперли в гримёрке. 

В результате финал конкурса завершился на хорошей ноте, а артист покинул площадку, не извинившись перед гостями и организаторами. 

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#дети
#конкурс
#инцидент
#конфликт
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Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России
МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу по уголовной статье
20 ноября 2023, 10:02

Фото: iStock/Dzurag

Украинскую певицу Сусану Джамаладинову (Джамала) объявили в розыск в России. Об этом сообщается в ведомственной базе МВД РФ.
Отмечается, что певица объявлена в розыск по уголовной статье. При этом не уточняется, по какой именно статье ведётся розыск.

Однако правоохранительные органы сообщили ТАСС о том, что объявление в розыск может быть связано с тем, что украинская певица распространяла фейковую информацию о российской армии. 

Джамала – украинская певица, победительница конкурса «Евровидение» 2016 года. В апреле прошлого года исполнительнице запретили въезд на территорию Российской Федерации в течение ближайших 50 лет.

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#украина
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#розыск
#россия
#мвд
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Милохин перепутал песню SHAMAN «Я русский» с гимном России
Блогер Милохин спел песню SHAMAN «Я русский», перепутав ее с гимном России
20 ноября 2023, 06:35

Фото: istock / Marina Demidiuk

Блогер Даня Милохин вызвал небольшую путаницу, спев песню SHAMAN под названием «Я русский» на платформе Twich во время видеотрансляции из Дубая, где он в настоящее время проживает.
Вместе с другом Камалом они представили эту композицию.

«Извини, бро, я хотел бы это обсудить. Сейчас мы спели гимн России, правильно? Не гимн, конечно, а песню про Россию», - заявил Милохин.
Он подчеркнул, что, по его мнению, это мало кого заинтересует, однако, если бы он решил исполнить гимн Украины, это бы широко обсуждали в социальных сетях.

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#музыканты
#россия
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Бывшего мужа Кэти Перри допросили в связи с обвинениями в сексуальном насилии
Экс-мужа Кэти Перри Брэнда допросили в связи с обвинениями в сексуальном насилии
20 ноября 2023, 04:17

Фото: istock / Motortion

Полиция Лондона допросила бывшего мужа американской певицы Кэти Перри, британского актера и комика Рассела Брэнда, по обвинениям в предполагаемых сексуальных преступлениях. Об этом сообщает The Times.
Столичная полиция получила информацию о мужчине, явившемся в полицейский участок на юге Лондона в четверг, для допроса в связи с «недавними» сексуальными преступлениями. Издание отмечает, что именно этим мужчиной оказался Рассел Брэнд.

В сентябре появились сообщения о обвинениях в изнасиловании, сексуальных домогательствах и эмоциональном насилии против актера. Четыре женщины выдвинули обвинения, одна из которых была несовершеннолетней на момент предполагаемых действий в период с 2006 по 2013 годы. Рассел Брэнд опровергает эти обвинения.

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#полиция
#участок
#женщины
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52-летняя ведущая случайно оголила грудь на камеру
20 ноября 2023, 01:37

Фото: iStock/VladimirFLoyd

Британская актриса и ведущая Аманда Холден опубликовала видео, на котором случайно оголила грудь. Этот пост появился в ее историях на странице в Instagram*.
52-летняя знаменитость демонстрировала свой образ для работы. На видео она была в красном шелковом платье и свитере с молнией на горловине.

В какой-то момент она решила поднять нижнюю часть второй одежды и нечаянно оказалась в ситуации, когда часть груди стала видна.

Холден прикрыла этот момент эмодзи в виде апельсина и с иронией обратилась к человеку, снимавшему видео, задав ему вопрос, не заметил ли он это.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#facebook
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