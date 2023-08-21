Пятый канал: Певец SHAMAN сыграл крестителя Руси князя Владимира в этноопере

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, сыграл главную роль в этноопере «Князь Владимир», сообщает «Пятый канал». Партнёрами исполнителя выступили народные артисты России Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко.
Действие этно-оперы начинается в землях Норвегии Х века, откуда князь Владимир, в роли которого на сцене появился SHAMAN, с войском двинулся на Русь. Его сопровождает верный друг — воевода Федор, первый христианский мученик Древней Руси, в исполнении лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и жена Рогнеда, которую сыграла Асият Сайгидова.
Ещё одним спутником Владимира, по сюжету, явился загадочный путник Ганград, в итоге оказавшийся верховным скандинавским богом Одином. Его роль сыграл лично композитор, продюсер, режиссёр, народный артист России и автор этнооперы — Игорь Матвиенко.
Финалом постановки, помимо борьбы Владимира с братом Ярополком, становится главнейшее событие древнерусской истории: принятие христианства в 988 году и создание русского православного государства.
Премьеру концертной версии оперы продемонстрировали под занавес фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ», который проходит в крымской бухте Капсель, недалеко от города Судак. Конечную версию постановки покажут зрителям в 2024 году.
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Премьеру концертной версии оперы продемонстрировали под занавес фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ», который проходит в крымской бухте Капсель, недалеко от города Судак. Конечную версию постановки покажут зрителям в 2024 году.
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Артем Путинцев