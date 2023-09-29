Работы модельера Зайцева за небольшие деньги продают на аукционе

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В аукционном доме «Художественный» вечером 29 сентября началась продажа полотен, датированных разными веками. Среди них есть и неизвестные ранее работы скончавшегося в этом году модельера Вячеслава Зайцева.
Помимо работ известного кутюрье, на аукционе продаются иконы XVII века, картины в стиле кубизм XX века и несколько полотен импессионистов.
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Анастасия Чинкова