Ради решившего покататься в кабине машиниста Билана продлили работу метро

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Известный российский певец Дмитрий Билан рассказал об обратной стороне звездной жизни. Об этом сообщает «Утро.Ру».
По словам Билана, ему сложно свободно погулять по городу, так как избежать внимания со стороны поклонников не удается. Он также отметил, что выработал свои пути передвижения по городу.
Сообщается, что впервые за долгое время Билан побывал в метро. Певец рассказал, что в Петербурге были съемки «большой истории», поэтому в распоряжении Билана и других артистов оказался метрополитен Петербурга.
Билан отметил, что во время того, когда метро официально для всех было закрыто, певец катался в кабине машиниста и посетил станции пересадок.
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«Я иногда захожу в фастфуд. Сегодня, правда, реже. А так бывало, что заскакивал в ресторан быстрого питания на Тверской», — цитирует певца «Утро.Ру».
Билан отметил, что во время того, когда метро официально для всех было закрыто, певец катался в кабине машиниста и посетил станции пересадок.
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Екатерина Коршунова