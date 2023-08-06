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Развод актёров Джоли и Питта будет длиться четыре года

06 августа 2023, 10:56

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

48-летняя актриса Анджелина Джоли не желает разводиться с 59-летним Брэдом Питтом до момента, пока их младшим детям не исполнится 18 лет.
NewsNation, ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией, пишет, что Анджелина Джоли собирается тянуть с разводом до тех пор, пока близнецам Нокс и Вивьен не исполнится 18 лет. До этого момента ещё четыре года.

Актёры расстались в 2016 году. Между ними произошла серьёзная ссора в самолёте, в результате которой актриса и двое детей оказались облиты алкоголем.


У пары есть шестеро детей: 21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс, 18-летняя Захара, 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Брэд Питт спорит с Джоли не только за опеку над детьми, но и за владение французским замком и виноградниками Шато Мираваль. Актриса продала свою часть винного бизнеса компании российского миллиардера Юрия Шефлера Tenute del Mondo. Питт утверждает, что сделка была незаконной, так как он её не одобрял.

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#развод
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#актриса
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Associated Press: Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera из-за отмененных выступлений
05 августа 2023, 08:49

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Известная оперная певица Анна Нетребко через суд требует от Metropolitan Opera выплатить ей 360 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные выступления. Исковая жалоба поступила в суд Южного округа штата Нью-Йорк 4 августа.
Нетребко утверждает, что руководство театра, отменив ее концерты, запланированные на 2024 и 2025 годы, нарушило все договоренности с певицей и подвергло ее дискриминации по национальному признаку. Кроме того, в иске указано, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба вызвало у зрителей негативное отношение к оперной диве, а также привели к тому, что другие американские театры отказываются с ней сотрудничать.

Ранее Питер Гельб заявил, что театр Metropolitan Opera приостановил любое взаимодействие с артистами и организациями, связанными с российскими властями, до момента прекращения спецоперации. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя это заявление, сообщил, что такая позиция руководства известного театра связана со спонсорами, которые зависят от политической ситуации.

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#театр
#заявление
#концерт
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Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис
CBS News: Звезда сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис умер в возрасте 83 лет
04 августа 2023, 21:19

Фото: iStock/jorgeantonio

Звезда сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис скончался на 84 году жизни, сообщает CBS News.
«Марк Марголис... сыгравший наркобарона в нашумевшем сериале «Во все тяжкие» и его приквеле «Лучше звоните Солу», скончался», - сообщили телеканалу представители актера.  

Подробности и причины смерти Марголиса пока что не раскрываются.  

Помимо популярного сериала про запрещенные вещества, в жизни актера были и такие крупные проекты как: «Секс в большом городе», «Американская история ужасов», «Лицо со шрамом», «Реквием по мечте» и «Черный лебедь».

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#актёр
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Бас-гитарист «Машины времени» назвал россиян, поддерживающих СВО, необразованными
04 августа 2023, 17:26

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Александр Кутиков, бас-гитарист группы «Машина времени», негативно высказался о спецоперации и осудил россиян, которые её поддерживают. Об этом сообщает «Абзац».
По мнению музыканта, люди, выступающие за проведение спецоперации на Украине, необразованные. И в этом виновато правительство, которое тратит деньги на оборону, а не на образование, приводит его слова «Абзац».

Ранее сообщалось, что Кутиков вместе с Андреем Макаревичем* выступил на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, куда были приглашены только уехавшие из России звёзды.

*внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов

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#музыкант
#сво
#образование
#оборона
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Названа причина смерти Ирины Мирошниченко
Мирошниченко умерла из-за осложнений, вызванных тяжелой инфекцией
03 августа 2023, 12:49

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Актриса Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни из-за осложнений, которые были вызваны тяжелой инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Таким образом, предварительной причиной смерти Мирошниченко является полиорганная недостаточность вследствие септическего шока. Подобное осложнение тяжелой инфекции не позволяет тканям пропускать кислород, при этом происходит критическое понижение артериального давления.

Уточняется, что подобное состояние развилось у актрисы из-за инфекционного эндокардита - воспаления внутренней оболочки сердца. Кроме того, врачи обнаружили у нее опухоль в области головного мозга.

Напомним, 3 августа о смерти Ирины Мирошниченко сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Актрисе был 81 год.

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#врачи
#школы
#опухоль
#ректор
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В Москве скончалась актриса Ирина Мирошниченко
03 августа 2023, 12:29

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Актриса Ирина Мирошниченко скончалась в Москве. Ей был 81 год. О смерти актрисы сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Согласно сообщению, Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание. По предварительным данным, у нее остановилось сердце.

Напомним, 30 июля народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию. Медики диагностировали грипп в тяжелой форме. 81-летняя Ирина Мирошниченко почувствовала недомогание утром. Из-за ухудшения состояния врачи решили госпитализировать артистку. 31 июля у актрисы была зафиксирована остановка сердца, тогда врачам удалось ее спасти. На следующий день врачи подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких. У нее было диагностировано тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения, среди которых пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис.

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#врачи
#грипп
#сердце
#медики
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Звездный хирург Хайдаров уехал из России на фоне скандала
Хирург Тимур Хайдаров уехал с семьей в отпуск в Грецию на фоне скандала
03 августа 2023, 05:23

Фото: iStock/inewsistock

Известный хирург Тимур Хайдаров покинул Россию в контексте конфликта с певицами Славой и Любовью Успенской, обвинившими его в неудовлетворительной пластической операции. Он сообщил об этом у себя в социальных сетях.
Хайдаров заявил, что отправился в Грецию на отпуск вместе с семьей. Он подчеркнул, что поездка была запланирована заранее, и в подтверждение своих слов показал скриншоты бесед, где обсуждался отдых.

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#подмосковье
#врачи
#отпуск
#отдых
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Собчак заявила, что брать интервью у маньяков и других антигероев можно и нужно
02 августа 2023, 16:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Блогер Ксения Собчак оправдала факт проведения интервью с Алексеем Паниным* несмотря на уголовное дело в отношении актера за оправдание терроризма. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Собчак утверждает, что все «террористические» высказывания Панина * в выпуске были перекрыты при монтаже совместно с командой юристов.

«Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей», — заявила Собчак.

Она также отметила, что была лично заинтересована в этой беседе, так как ей хотелось понять, как актер Панин* пришёл к таким взглядам.

Напомним, ранее в СК РФ участниками организации «Лига безопасного интернета» было направлено обращение из-за террористических высказываний иноагента Алексея Панина* в интервью Ксении Собчак.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
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СК проверит Собчак и актёра-иноагента Панина* на публичное оправдание терроризма
02 августа 2023, 14:08

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет проверит Ксению Собчак и актёра-иноагента Алексея Панина* на публичное оправдание терроризма после их интервью. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В интервью на YouTube-канале Ксении Собчак «Осторожно, Собчак» актер Панин* призывает людей стать террористами. По информации Mash, интервью просмотрели участники из организации «Лига безопасного интернета», которые направили обращение в правоохранительные органы.

Отмечается, что Собчак и ее команда также попадают под проверку, так как они вставили скриншот поста Панина*, где он восхищается прошлогодним терактом ВСУ на Крымском мосту. Если по результатам проверки правонарушения будут выявлены, то уголовное дело заведут не только на актёра, но и на Собчак.

*Признан иностранным агентом на территории РФ.

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Гарик Сукачёв продолжит выступать, несмотря на недавнюю госпитализацию
02 августа 2023, 10:29

Фото: iStock/dannikonov

Рок-музыкант Гарик Сукачёв будет выступать на предстоящем концерте в Воронеже, его дальнейшие концерты состоятся. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что концерт музыканта в Воронеже состоится 20 августа. По информации Mash, также принимаются заказы на этот месяц на корпоративы с участием Сукачёва. Стоимость такого выступления составляет восемь миллионов рублей.

Напомним, 29 июля медики экстренно госпитализировали 63-летнего Гарика Сукачёва. Его концерт в Карелии прошел без участия музыканта.

После рок-музыкант опубликовал видео из больницы. В нем Сукачёв извинился перед зрителями, которые планировали посетить его концерт в Карелии. Сам музыкант пообещал приехать туда еще раз и выступить. Сообщается, что Сукачёв опроверг слухи, что госпитализация была связана с проблемами, которые вызвало употребление алкоголя.

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Подмосковье ищет медработников