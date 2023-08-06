Развод актёров Джоли и Питта будет длиться четыре года

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48-летняя актриса Анджелина Джоли не желает разводиться с 59-летним Брэдом Питтом до момента, пока их младшим детям не исполнится 18 лет.
NewsNation, ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией, пишет, что Анджелина Джоли собирается тянуть с разводом до тех пор, пока близнецам Нокс и Вивьен не исполнится 18 лет. До этого момента ещё четыре года.
Актёры расстались в 2016 году. Между ними произошла серьёзная ссора в самолёте, в результате которой актриса и двое детей оказались облиты алкоголем.
У пары есть шестеро детей: 21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс, 18-летняя Захара, 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.
Брэд Питт спорит с Джоли не только за опеку над детьми, но и за владение французским замком и виноградниками Шато Мираваль. Актриса продала свою часть винного бизнеса компании российского миллиардера Юрия Шефлера Tenute del Mondo. Питт утверждает, что сделка была незаконной, так как он её не одобрял.
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Актёры расстались в 2016 году. Между ними произошла серьёзная ссора в самолёте, в результате которой актриса и двое детей оказались облиты алкоголем.
Брэд Питт спорит с Джоли не только за опеку над детьми, но и за владение французским замком и виноградниками Шато Мираваль. Актриса продала свою часть винного бизнеса компании российского миллиардера Юрия Шефлера Tenute del Mondo. Питт утверждает, что сделка была незаконной, так как он её не одобрял.
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